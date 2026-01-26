限制級
【藝術文化】搶看王羲之〈蘭亭序〉拓本臨摹3版本
〈晉 王羲之 蘭亭序墨拓本〉，33.5x31.5公分。
（故宮提供）
〔記者凌美雪／台北報導〕從王羲之原書拓本到褚遂良第1手臨摹，再到董其昌臨摹褚遂良的臨本，〈蘭亭序〉臨、摹、拓本傳世眾多，版本繁複。此次展覽，王羲之拓本有2件，其1是〈宋拓定武褉帖趙氏藏本〉，另1則是〈蘭亭序墨拓本〉；唐褚遂良因祖法王羲之而自成一家，因此，同場展出。
〈唐 褚遂良 臨蘭亭詩序〉，28x35.6公分。
（故宮提供）
南宋權臣賈似道（西元1213-1275年）生平聚斂奇珍異寶，搜集大批法書名畫，據傳所藏〈蘭亭序〉刻帖原石即有8千匣之多。其中，選自《三希堂法帖》的〈唐 褚遂良 臨蘭亭詩序〉，卷末就可見賈似道的「秋壑圖書」收傳印記，可見原蹟曾經收藏。
請繼續往下閱讀...
〈明 董其昌 臨褚遂良蘭亭敘〉，25x27公分。
（故宮提供）
到了明代後期，據說藝壇領袖董其昌從35歲就開始臨摹褚本〈蘭亭序〉，相傳每年上巳日（即3月3日）必臨稧帖一通，其間亦臨寫過定武、潁上諸本，所以傳世頗多，展出的這幅，是其64歲之作。而董其昌的摹本與王羲之原作拓本及褚遂良摹本，還有一處明顯不同，即未見「崇山」2字。
