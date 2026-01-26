【藝術文化】秀琴歌劇團《囍事雙飛》玩穿越 新譯經典梁祝

張秀琴（右）與莊金梅將領銜主演《囍事雙飛》。（臺北市藝文推廣處提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由臺北市藝文推廣處主辦的115年度大稻埕戲苑，1月邀請秀琴歌劇團推出原創歌仔戲《囍事雙飛》，將於1月31日及2月1日，在大稻埕戲苑9樓劇場演出。作品以穿越與第3視角為創作設定，重新拆解經典《梁山伯與祝英台》，為家喻戶曉的經典愛情故事開啟不同觀看角度。

《囍事雙飛》由曾執導多部大型歌仔戲舞台作品的導演劉光桐執導，透過嶄新的敘事結構，設定1位現代大學生意外穿越至梁祝故事時代，成為觀眾的同行者，作品藉由新世代視角，重新審視古典愛情中的角色安排與價值判斷，讓熟悉的情節產生轉位。

劇中將祝英台轉化為「祝英豪」與「祝清心」兄妹組合，重新調整人物關係與敘事重心，使原本已被定型的故事走向出現變化。並且透過角色身分的錯置與情節推進的重組，引導觀眾重新思考愛情、選擇與命運之間的關係。

音樂設計由周煌翔擔綱，其以傳統歌仔戲曲調為基礎，結合新的編曲方式，呈現既熟悉又具變化的聲響層次，全劇運用七字、都馬、雜念、江湖等傳統腔調，並依人物性格與情緒發展加以調整，另為梁山伯量身創作新曲《杭州一調》，強化角色辨識度。特別的是，現代時空的段落中，音樂融入爵士樂元素，與傳統曲調形成古今並置的效果，突顯時空轉換的節奏變化，也展現歌仔戲在當代舞台上的延伸可能。

《囍事雙飛》以穿越視角重新鋪陳梁祝故事，嘗試在熟悉與陌生之間，為觀眾提供新的理解路徑，透過戲劇結構與音樂語彙的調整，讓經典文本以不同面貌與觀眾相遇。詳詢OPENTIX。

