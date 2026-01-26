自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 名家專欄

【自由副刊．你好我吃一點】 朱宥勳／陳映真的鱸魚湯

2026/01/26 05:30

◎朱宥勳◎朱宥勳

◎朱宥勳

我廚藝低微，鱸魚是我少數「第一次料理就能吃」的海鮮。不知怎麼的，我印象中的鱸魚，似乎更應該出現在醫院病房，端給病人補身體。但我明明沒有這樣的住院經驗。那麼，我究竟是在什麼地方，得到這一組印象的？

啊，想起來了，是陳映真的〈山路〉。

於今重讀〈山路〉，感受頗為複雜。這是陳映真的代表作，描寫左派「遺孀」蔡千惠，為被槍決的政治犯李國坤奉獻一生的故事。

鱸魚，就出現在蔡千惠艱苦終生，將李家帶入康泰之境後。某天，千惠從報上看到另一位政治犯黃貞柏出獄的消息，突然「病倒」了。幾經周折，讀者會慢慢理解，千惠患的是「失去存活意志」之心病。李家的年輕夫妻全心侍奉，卻始終不明白她何以求死。病房裡，媳婦端上了鱸魚湯。然而千惠並不熱心去吃，反而不斷談論「嫁入李家」的往事：「我來你們家，是為了吃苦的……我們這樣子的生活，妥當嗎？」

這問題很奇怪。確實，相較於她初入李家，窮得幾乎要家破人亡的局面，這個「在特等病房喝鱸魚湯」的場景，可說是天上地下。但李家之所以有今日，全賴千惠的「吃苦」。難不成她全力把李家救回來，做錯了？

是的，千惠覺得自己做錯了。小說結尾，千惠留下遺書離世，自述為「被資本主義商品馴化、飼養了的、家畜般的我自己」。我們此前說過，許多鄉土文學作家有濃烈的左派思想，陳映真更是其中代表。左派的他設計了命運死結：如果千惠放著李家不管，他們絕無生路；如果千惠全心幫扶李家，他們會「陷入資本主義的重圍」。因此，千惠注定獻身之後，再自殺。

少時讀此篇，我頗為千惠的命運與意志而震動。但屢次重讀，我愈來愈不能接受這番設計。我更想問：不然千惠還能怎樣？

發起一場革命，推翻資本主義嗎？

這碗鱸魚湯未免沉重得離譜。

具有獻身於某事的精神，是值得敬佩的。但如果可以，我還是更想要一個不必為一碗鱸魚湯愧疚的世界。不要再有無處可逃的獻祭，不要再把殘酷當成動人──電鍋跳起，鮮香彌溢，任何廚藝低微如我的人，也可以有一碗自己的湯吧。●

■【你好我吃一點】隔週週一見刊。

