家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．婚姻研究院】性生活變少 親密轉個彎

2026/01/26 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／可牧

在諮商室柔和的燈光下，雅文的結婚戒指在指間不停轉動：「我們已經半年沒有……」這個欲言又止的告白，道出無數中年夫妻難以啟齒的困境。

當親密接觸從婚姻的日常變成奢侈品，我們該如何解讀這份沉默？

國際性治療協會研究顯示，40歲以上夫妻中，有58%每月親密少於1次。這些數字背後，藏著更深刻的對話──丈夫的慢性頭痛可能是升遷壓力的吶喊，妻子的失眠或許是對育兒焦慮的抗議。就像解讀古老卷軸，我們需要學習辨識這些身體密碼。

一對台北夫妻的實驗令人玩味：他們將週三晚上訂為「無目的約會夜」，單純分享一杯咖啡、一段散步。三個月後，妻子在日記寫道：「原來我們不需要脫衣服，也能感到親近。」這種非性親密，就像在婚姻中開闢新的情感綠洲。

神經科學證實，長期壓力會讓大腦杏仁核過度敏感。一對工程師夫妻設計出「壓力拼圖」，用不同顏色標記各自壓力源。當他們把拼圖攤開，發現彼此的壓力形狀竟能完美互補，這種視覺化溝通成為他們關係的轉捩點。

更年期不該是親密的句點。一對教師夫婦發展出「絲綢按摩法」，用材質觸感取代傳統性愛。妻子笑說：「我們像重新學習戀愛的中學生。」這種創造力證明，親密可以超越生理限制，發展出獨特的表達方式。

人類學研究發現，共同完成簡單任務也能提升伴侶親密度。有對夫妻開始在陽台種植香草，每日晨間澆水成為他們專屬的儀式。丈夫說：「看著羅勒發芽，我們好像也重新認識彼此。」

東京大學研究指出，成功婚姻的關鍵在於「關係彈性」──將危機轉化為深化的契機。當性生活減少，與其糾結次數，不如思考：我們是否正在經歷關係的轉型期？那些願意正視問題的夫妻，往往能在看似荒蕪的情感土地上，發現新的生命可能。

