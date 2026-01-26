【家庭plus．親子會客室】孝順養家 身教做起

圖／swawa.com

文／潤財翊亨

回鄉下參加同學聚會，大家子女泰半已上班賺錢，閒談中有人提及：「孩子有給父母養老金嗎？過年會給紅包嗎？」班長聞話立即提高聲量：「討論就好，不要問各家狀況！」一語點醒家家所念的經不同，別白目問他人。

班長提點得沒錯！每個家庭文化背景、經濟狀況、價值觀和傳統習慣、成員間感情不同，對奉養長輩觀念與做法就有所不同。

「慢慢來，現代年輕人薪資、物房價不如以往我們，總有一天他們當父母了，會體會父母的付出與要求。」有人認為辛苦養育成人，上班賺錢以後當思反哺。也有人反問，若孩子說：「以前你們沒有做，為什麼現在要我這樣做？」

那句話深層的涵義，不就是父母身教的影響力？

我想起從前，父親過世後，只要連續假日，家庭旅遊必邀請母親一起出遊，出發前要帶母親專用枕頭及棉被，三餐全家要配合母親早素，午晚餐不能有炸的飯食，孩子自知配合奶奶，是父母出自內心的孝心。曾經民宿未提供早餐，我外出到超商買罐頭和白飯，白飯微波後為了保溫，用百米速度跑回民宿滿足母親的早胃。

每月給爸媽的孝養金沒有少，領獎金更是提前包給母親買過年祭拜用品和包紅包給孫子。年初二找餐廳，連絡各地姊妹外孫等回娘家聚會，餐會中老的給小的紅包，有賺錢的包給在學的，最後在奶奶的滿意笑聲中，期待下次再相會。

孩子平日在我們與父母互動的場景中長成。他們上班賺錢後，我列出以前養家各項支出及他們保險、私校昂貴的學費及生活費等，讓他們了解以前爸媽是如何持家。給父母的孝養金，是感謝養育也是傳承，等以後她們養兒育女後，也會同享這份傳承與溫馨。

以前爸媽是如何與爺爺奶奶互動，子女看在眼裡，長成就業後，就會變成子女與父母互動的樣板。事後說理與要求，絕對不如身教的影響力。

