自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．親子會客室】孝順養家 身教做起

2026/01/26 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／潤財翊亨

回鄉下參加同學聚會，大家子女泰半已上班賺錢，閒談中有人提及：「孩子有給父母養老金嗎？過年會給紅包嗎？」班長聞話立即提高聲量：「討論就好，不要問各家狀況！」一語點醒家家所念的經不同，別白目問他人。

班長提點得沒錯！每個家庭文化背景、經濟狀況、價值觀和傳統習慣、成員間感情不同，對奉養長輩觀念與做法就有所不同。

「慢慢來，現代年輕人薪資、物房價不如以往我們，總有一天他們當父母了，會體會父母的付出與要求。」有人認為辛苦養育成人，上班賺錢以後當思反哺。也有人反問，若孩子說：「以前你們沒有做，為什麼現在要我這樣做？」

那句話深層的涵義，不就是父母身教的影響力？

我想起從前，父親過世後，只要連續假日，家庭旅遊必邀請母親一起出遊，出發前要帶母親專用枕頭及棉被，三餐全家要配合母親早素，午晚餐不能有炸的飯食，孩子自知配合奶奶，是父母出自內心的孝心。曾經民宿未提供早餐，我外出到超商買罐頭和白飯，白飯微波後為了保溫，用百米速度跑回民宿滿足母親的早胃。

每月給爸媽的孝養金沒有少，領獎金更是提前包給母親買過年祭拜用品和包紅包給孫子。年初二找餐廳，連絡各地姊妹外孫等回娘家聚會，餐會中老的給小的紅包，有賺錢的包給在學的，最後在奶奶的滿意笑聲中，期待下次再相會。

孩子平日在我們與父母互動的場景中長成。他們上班賺錢後，我列出以前養家各項支出及他們保險、私校昂貴的學費及生活費等，讓他們了解以前爸媽是如何持家。給父母的孝養金，是感謝養育也是傳承，等以後她們養兒育女後，也會同享這份傳承與溫馨。

以前爸媽是如何與爺爺奶奶互動，子女看在眼裡，長成就業後，就會變成子女與父母互動的樣板。事後說理與要求，絕對不如身教的影響力。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應