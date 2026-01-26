自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．銀髮俱樂部】快樂日記本 伴獨老

2026/01/26 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

文／愛麗絲

今年夏天某天清晨，近80歲輕度失智及帕金森氏症的老公，在家重跌一跤，腦部出血，歷經急診、加護病房、一般病房的折騰後，退化成無法行走、也不太認得家人的狀況。

在政府長照的介入後，選擇入住一家評鑑甲等的機構，在其他家屬的經驗分享中，我慢慢釋懷與放下，看著他日漸融入機構的起居作息，24小時有護理師及照服員輪班照護，身體衣著清潔，胃口尚佳，看到家人會有笑容，終於體會病人與家人各自安好，走出長期照護的痛苦，是正確的安排。

由於兒子已成家另購新宅，我忽然之間就成為獨居老人。年過70歲，初次一人面對空蕩的家，確實有點失眠與不安，除了機構探視，慢慢將空白時間填補，也開始用書寫方式，滾動規畫日常作息方式。

我盤點自己要面對健康獨老的要件：睡眠、運動、飲食、興趣培養、家人、朋友缺一不可，而快樂是重中之重的指標。

於是我買了一本封面有花束的日記本，每晚睡前條列式記錄快樂的事情：運動達標、加入晨運班、睡眠品質好、做了一道新菜色、鋼琴新曲上手、教孫女做菜、圖書館看了一本好書、登記了志工服務、與兒子全家聚餐出遊、邀姊妹好友聚聚談心、買了賞心悅目的盆栽、落實物品斷捨離的自在……每件事都是快樂啊！

即使遇到身體不適或突發狀況，難免意志消沉，但是都會正向看待，有病就治療，接受老化與之共存。睡前日記本也要寫下鼓勵的話及畫個愛心笑臉，期待明天我的快樂日記本又正常運作了！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應