【家庭plus．銀髮俱樂部】快樂日記本 伴獨老

今年夏天某天清晨，近80歲輕度失智及帕金森氏症的老公，在家重跌一跤，腦部出血，歷經急診、加護病房、一般病房的折騰後，退化成無法行走、也不太認得家人的狀況。

在政府長照的介入後，選擇入住一家評鑑甲等的機構，在其他家屬的經驗分享中，我慢慢釋懷與放下，看著他日漸融入機構的起居作息，24小時有護理師及照服員輪班照護，身體衣著清潔，胃口尚佳，看到家人會有笑容，終於體會病人與家人各自安好，走出長期照護的痛苦，是正確的安排。

由於兒子已成家另購新宅，我忽然之間就成為獨居老人。年過70歲，初次一人面對空蕩的家，確實有點失眠與不安，除了機構探視，慢慢將空白時間填補，也開始用書寫方式，滾動規畫日常作息方式。

我盤點自己要面對健康獨老的要件：睡眠、運動、飲食、興趣培養、家人、朋友缺一不可，而快樂是重中之重的指標。

於是我買了一本封面有花束的日記本，每晚睡前條列式記錄快樂的事情：運動達標、加入晨運班、睡眠品質好、做了一道新菜色、鋼琴新曲上手、教孫女做菜、圖書館看了一本好書、登記了志工服務、與兒子全家聚餐出遊、邀姊妹好友聚聚談心、買了賞心悅目的盆栽、落實物品斷捨離的自在……每件事都是快樂啊！

即使遇到身體不適或突發狀況，難免意志消沉，但是都會正向看待，有病就治療，接受老化與之共存。睡前日記本也要寫下鼓勵的話及畫個愛心笑臉，期待明天我的快樂日記本又正常運作了！

