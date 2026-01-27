自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】聆聽鋼琴天使的夜曲美學 愛麗絲．紗良．奧特3月訪台

2026/01/27 05:30

愛麗絲將於今年3月帶著備受矚目的「夜曲」首度來台。（©Hannes Caspar，MNA提供）愛麗絲將於今年3月帶著備受矚目的「夜曲」首度來台。（©Hannes Caspar，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕德日混血鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特（Alice Sara Ott），19歲便以李斯特的《12首超技練習曲》專輯驚豔樂壇，16年來錄音作品在全球累計超過5億次串流量，成為當今數位影響力最高的女性古典鋼琴家。去年發行的《費爾德：夜曲全集》，更奪下Spotify全球古典榜首。她將於今年3月帶著她的「夜曲」美學登台。

【藝術文化】聆聽鋼琴天使的夜曲美學 愛麗絲．紗良．奧特3月訪台愛麗絲將演出費爾德的夜曲與貝多芬的鋼琴奏鳴曲。
（©Pete Woodhead，MNA提供）

愛麗絲予樂迷最獨特的印象就是「赤足登台」，而她輕盈、透明，不局限於框架的風格，則像極在古典樂壇中翩翩起舞的蝴蝶；雖然2019年的多發性硬化症（MS）使她面臨生命的幽谷，但她憑藉堅韌意志重返巔峰，不僅受邀擔任柏林音樂廳駐館藝術家，更出任Apple Music Classical全球形象代言人。

愛麗絲的演奏風格橫跨極端炫技與極致細膩，《衛報》盛讚她在兩者間轉換的造詣「驚人且不可思議」；而她勇於將生命經驗、感官直覺與當代語境帶入音樂，展現古典樂在當代社會中真誠、可親的一面，極具實驗精神，獲《紐約時報》讚譽「為古典樂壇帶來新樣貌」。

愛麗絲於2025年發行的錄音計畫《費爾德：夜曲全集》，挖掘被譽為「夜曲之父」的費爾德（John Field）作品，橫掃數位平台，《紐約時報》亦將其選為年度「必聽」專輯，盛讚是在當代語境下重新定義了夜曲美學。《留聲機雜誌》讚譽她有「細膩觸鍵與優雅流動的左手聲線」，成功將200年前的費爾德夜曲，轉化為串流時代最受關注的藝術風景。

此次訪台演出曲目，源於愛麗絲享譽全球樂壇的「夜曲」主題獨奏會製作，包括在全球數位平台成功創造現象級流量的《費爾德：夜曲全集》精粹，以及最受樂迷喜愛的貝多芬《月光奏鳴曲》。

此次在台音樂會將採取開創性編排，把9首費爾德的夜曲與3首貝多芬的鋼琴奏鳴曲交織演出，構築一場橫跨浪漫主義源流的夜之對話。主辦牛耳藝術表示，這套節目源於愛麗絲對19世紀初音樂語言轉變的深刻觀察，雖然兩位作曲家走向截然不同的風格，卻同樣在音樂中追尋詩意深度。愛麗絲成功讓費爾德的靜謐美感與貝多芬的激盪層次互為表裡，展現她身為當代藝術家對經典曲目的重塑能力。3月21日在台北國家音樂廳、22日在台南文化中心演出。詳詢MNA。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應