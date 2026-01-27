【藝術文化】聆聽鋼琴天使的夜曲美學 愛麗絲．紗良．奧特3月訪台

愛麗絲將於今年3月帶著備受矚目的「夜曲」首度來台。（©Hannes Caspar，MNA提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕德日混血鋼琴家愛麗絲．紗良．奧特（Alice Sara Ott），19歲便以李斯特的《12首超技練習曲》專輯驚豔樂壇，16年來錄音作品在全球累計超過5億次串流量，成為當今數位影響力最高的女性古典鋼琴家。去年發行的《費爾德：夜曲全集》，更奪下Spotify全球古典榜首。她將於今年3月帶著她的「夜曲」美學登台。

愛麗絲將演出費爾德的夜曲與貝多芬的鋼琴奏鳴曲。

愛麗絲予樂迷最獨特的印象就是「赤足登台」，而她輕盈、透明，不局限於框架的風格，則像極在古典樂壇中翩翩起舞的蝴蝶；雖然2019年的多發性硬化症（MS）使她面臨生命的幽谷，但她憑藉堅韌意志重返巔峰，不僅受邀擔任柏林音樂廳駐館藝術家，更出任Apple Music Classical全球形象代言人。

愛麗絲的演奏風格橫跨極端炫技與極致細膩，《衛報》盛讚她在兩者間轉換的造詣「驚人且不可思議」；而她勇於將生命經驗、感官直覺與當代語境帶入音樂，展現古典樂在當代社會中真誠、可親的一面，極具實驗精神，獲《紐約時報》讚譽「為古典樂壇帶來新樣貌」。

愛麗絲於2025年發行的錄音計畫《費爾德：夜曲全集》，挖掘被譽為「夜曲之父」的費爾德（John Field）作品，橫掃數位平台，《紐約時報》亦將其選為年度「必聽」專輯，盛讚是在當代語境下重新定義了夜曲美學。《留聲機雜誌》讚譽她有「細膩觸鍵與優雅流動的左手聲線」，成功將200年前的費爾德夜曲，轉化為串流時代最受關注的藝術風景。

此次訪台演出曲目，源於愛麗絲享譽全球樂壇的「夜曲」主題獨奏會製作，包括在全球數位平台成功創造現象級流量的《費爾德：夜曲全集》精粹，以及最受樂迷喜愛的貝多芬《月光奏鳴曲》。

此次在台音樂會將採取開創性編排，把9首費爾德的夜曲與3首貝多芬的鋼琴奏鳴曲交織演出，構築一場橫跨浪漫主義源流的夜之對話。主辦牛耳藝術表示，這套節目源於愛麗絲對19世紀初音樂語言轉變的深刻觀察，雖然兩位作曲家走向截然不同的風格，卻同樣在音樂中追尋詩意深度。愛麗絲成功讓費爾德的靜謐美感與貝多芬的激盪層次互為表裡，展現她身為當代藝術家對經典曲目的重塑能力。3月21日在台北國家音樂廳、22日在台南文化中心演出。詳詢MNA。

