【藝術文化】走進「第三門」 探索閱讀與VR時空轉譯

「第三門：虛擬縫合術」長桌策展區主題圖書展示。（國美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國美館藝術圖書中心即日起至7月19日推出「第三門：虛擬縫合術」，由虛擬實境藝術家黃偉軒與視覺設計師蔡尚育共同打造一場結合閱讀、科技與時空轉譯的感官體驗。

展覽核心將「門」視為轉換符號，探討現實、虛擬與閱讀三者之間的縫合關係。策展人王叡栩說明，展覽圍繞著「第三門」的概念展開。其中第一扇門屬於身體所在的現實，第二扇門通往數位生成的虛擬實境，而「第三門」則是以「閱讀」做為中介技術，將書寫、科技與感知縫合在一起。視覺呈現上，採用具備無盡循環特質的「潘洛斯（Penrose）三角」為核心意象。此三角形的三個角分別象徵現實、虛擬與閱讀，中空部分則代表通往心智網絡的入口。整體設計以沉穩黑底結合青色線條，營造數位時空的氛圍。

VR藝術家黃偉軒將抽象的書寫內容轉譯為虛擬空間，觀眾在閱讀文字與心智圖後，可進入VR藝廊體驗作品，感受記憶與經驗在感官中重新生成的過程。展區共分為三大區塊，首先是「策展心智圖」，位於策展區的大圖輸出做為觀者進入展覽的導讀門檻；其次為「時空轉譯論述」，分別以空間的轉譯與時間的生成為題，探討閱讀如何讓時間展開並讓空間摺疊；最後是「沉浸式視覺引導」，觀眾將穿梭在由數位網格與藝術論述交織的物理空間中，包含入口處高達4公尺的旋轉樓梯掛旗，以及玻璃展櫃的幾何透貼與閱讀區懸掛裝置。

國美館表示，此展覽不僅是關於書本的展示，更是一場關於思維縫合的行動，邀請民眾在現實與虛擬的裂隙中，縫合出屬於自己的感官見解。

