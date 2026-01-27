【自由副刊．發酵的身體】 古乃方／夜裡，我旋轉

◎古乃方

換季時，把一箱探戈舞衣送給學服裝設計的朋友，我說，隨便亂剪當做不要的布。他說，你已經完全不跳了。

探戈是怎麼在我生命中開始又結束的呢？這要說起大學的女一宿舍。某個週末，宿舍的人都往外跑，唯有我守在那四人上下舖房，內心空蕩。彰化女孩初來台北，思鄉的孤獨占滿我。那天起風，我看見一團霧氣飄來飄去。我有點害怕，這鬼要跟我說什麼？白霧在斑駁的牆上忽散開。一張男女相擁的海報顯露，上面寫著：「寂寞靈魂的擁抱，歡迎來到阿根廷探戈社。」

探戈便這樣找上我了。我本想一學期後退社。然而，那學期除了我，只有三個社員。最後一堂課時，社長哭著對我說，乃方，只有你是大二，你要接社長，不然即將滅社。

於是我成為不太會跳舞的探戈社社長。社長使我有一種當公司CEO的虛榮感。

學舞像學一個新的語言，只是說話的是身體。錯身，輕擦，勾腿。我說嗨。共軸，傾斜，旋轉。我說相信到一個程度，會不會逼近愛？舞伴給出一個空間，邀請我與他的身體勾芡一起。聽見了，卻不動。從外面看，我延遲反應，而內裡，卻是身體含著對方給予的力量，蓄積到不得不時，才延伸出腳。拉扯後的合一，最為興奮，我們像一起飛的鳥，一直飛，停不下來，也不想往下看。

阿根廷探戈是用眼睛開舞的，女人坐著，男人用目光確認。想跳，即用眼神回應。女人切忌像隻鶴，頭臉伸出，轉來轉去，以為是風向儀。最好能像隻野兔，擁有全方位視角，斜睨試探，收回，直至對眼。待男人走到女人跟前，身體才跟著頭轉向，起身，步入舞池。

二十幾歲的我好熱，對眼使肉身甦醒。曾那麼烈的鄉愁，瞬間不再。焦灼孤寂的靈魂，深愛這樣的牽扯。

十多年過去，結婚後的我，身體卻怎麼也不想再跳探戈了。究竟為什麼？我猶疑的是，為何要透過另一人來決定我自己？熱情，是不是因為我不穩？

舞裙送人。改跳芭蕾。琴聲響起，我扶著把桿，Plié大蹲。蹲到某一刻，腳跟會微微離地，內裡有條絲線拎著我。我hold著，hold到不得不的時候，才下沉。

接著旋轉。我看著夜裡反光的玻璃，頭不動，身體緩緩啟動。

軀幹轉到極限時，頭才跟上，迅速轉一圈回到前方。凝神聚焦，眼睛成為身體環繞的支點。我練習轉得乾淨立體。每轉一圈都如第一圈新鮮。

轉到我自己跑出來了。我獨立存在。

才想，也許以這個狀態，再跳探戈，會舞出另一種風情。●

