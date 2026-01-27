自由電子報
藝文 > 家庭plus > 專欄Talk

【家庭plus．香草隨食札記】茵陳蒿 協助身體不卡卡

2026/01/27 05:30

茵陳蒿幼苗葉形如細松針、表面覆著白色絨毛。茵陳蒿幼苗葉形如細松針、表面覆著白色絨毛。

文、圖／蔡以倫

冬日午後，我漫步在三芝海邊自行車道旁，在路邊沙地裡，意外發現一株葉形如細松針、表面覆著白色絨毛的茵陳蒿幼苗。這是一味傳統用於保肝利膽、清熱退黃的中草藥，卻也是我心中名稱最容易被混淆的藥用植物之一。

葉片細如絲線、直立生長的濱蒿。葉片細如絲線、直立生長的濱蒿。被料理界誤稱為茵陳蒿的龍蒿。被料理界誤稱為茵陳蒿的龍蒿。

事實上，茵陳蒿並非單一物種，而是兩種菊科蒿類乾燥嫩葉的統稱：一種是匍匐叢生的帚狀蒿，另一種則是葉片細如絲線、直立生長的濱蒿。兩者外型差異明顯，卻在藥用名稱中被歸為同一類。

在青草店裡，又常見「綿茵陳」與「北茵陳」的區分。其中，北茵陳是薄荷遠親──牛至的乾燥帶花枝葉，主用於利尿、發汗與清熱利濕。兩種「茵陳」無論形態或用途都不同，極容易誤用。

更有趣的是，在香料世界裡，「茵陳蒿」還被用來翻譯法國料理常用香草──龍蒿（tarragon）。這種「茵陳蒿」香料有淡淡茴香風味。於是廚房與藥櫃間，竟產生微妙的誤會。

茵陳蒿必須在嫩葉、開花前採收，才能發揮完整藥效。植株老化後，療效便大打折扣。此時，它只能做為材燒，用來驅蚊、燻屋，被人們稱為「燻蚊子草」，以另一種方式守護生活。

蒿類是人類使用歷史悠久、也最為廣泛的一群植物。近年研究發現，茵陳蒿成分有助於身體調節脂肪與能量的運作，並減輕肝臟代謝負擔。換個角度看，它不只是傳統印象中的退黃、利膽藥草，而是一種在身體感到「卡住」時，默默協助整理內部環境的植物。

海邊沙地一株看似平凡的植物，既承載著民間智慧，也逐漸被現代科學理解。無論是嫩葉煎煮、夏末的花芽，還是沙地裡那株不起眼的小小幼苗，它都以自己的方式存在──安靜、堅韌，卻不可忽視。（作者為淡水香草街屋主人）

