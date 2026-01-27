限制級
【家庭plus．生活大補帖】靜心冥想 與自己對話
生活大補帖
文／琪花異草
繁忙的工作，常常讓我忘了喝水，也忘了自己。直到後來才明白，內在也需要放慢步伐。於是，我選擇在夜裡，留時間給自己──靜心冥想。
洗完澡，熱氣尚未散去，我披著毛巾，點起那盞小燈。柔和的光暈落在白牆，為夜晚披上一層靜謐的衣裳。我靜靜安坐，輕敲水晶缽，聲音一圈圈蕩漾，宛如湖面漣漪，緩慢沖淡白日的喧囂。
剛開始並不容易。呼吸依舊急促，腦海仍有未竟的思緒徘徊。提醒自己：專注當下，一吸一吐，就是最真實的安定。日子久了，意外發現夜色比從前溫柔，夢境也更深長。
偶爾太忙錯過，總覺得像少了一次與自己的對話。這份踏實感，不只是睡前的儀式，更是心靈最渴望的陪伴。
冥想或許無法改變日漸變遷的外界，卻築起連結內在的橋梁。它提醒我，唯有安頓自己，才能擁抱世界。
