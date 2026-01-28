自由電子報
【藝術文化】本報創辦人林榮三傳記出版 重拾力量與榮耀 《林榮三與台灣》歡迎索書

2026/01/28 05:30

【藝術文化】本報創辦人林榮三傳記出版 重拾力量與榮耀 《林榮三與台灣》歡迎索書2004年，民進黨、台灣團結聯盟籌辦的「牽手護台灣」活動，2百萬民眾走上街頭，林榮三（左4）不僅沒有缺席，甚至頭上還綁著抗議布條，帶著全家人一起走上街頭。
（林榮三文化公益基金會提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕2025年11月為《自由時報》創辦人林榮三辭世10週年。出生於二戰前的林榮三，從一間小雜貨舖之子，至橫跨建築、銀行、政治、媒體等多重領域的傑出企業家，其人生軌跡恰巧與台灣經歷日本殖民、中華民國政府遷台、長達38年戒嚴、解嚴後從威權轉型為民主等台灣近代史有高度疊合。

【藝術文化】本報創辦人林榮三傳記出版 重拾力量與榮耀 《林榮三與台灣》歡迎索書2004年，林榮三在921災後重建認養工程「南投啟智教養院」落成典禮上致詞。
（林榮三文化公益基金會提供）

台灣是養育林榮三的大地，林榮三在世時的一切，皆是隨台灣變化而變化：台灣興盛，他也興盛，台灣危險，他也遭逢危險。林榮三生活充滿紀律、有自信、懂得管理自己、熱愛工作，他所擁有的過人「天賦」，就在於他是一名「不知疲倦的奮鬥者」。

【藝術文化】本報創辦人林榮三傳記出版 重拾力量與榮耀 《林榮三與台灣》歡迎索書一代報人林榮三生平傳記《林榮三與台灣》。
（林榮三文化公益基金會提供）

由財團法人林榮三文化公益基金會編輯、出版的《林榮三與台灣》，自林榮三出身地蘆洲敘起，回顧他所受的嚴格家教和家庭背景，乃至求學、成家等細節，繼而詳述不同人生階段的變化，及對台灣的影響力。全書352頁，除透過大量訪問增添信實，並佐配珍貴照片148幅，每章節末附有【定義林榮三】，使一代報人的多重面向得以全方位呈現。

2015年，林榮三在逝世前的病榻上，如此叮嚀他的兒女：「台灣不要被騙去。」因此，出版《林榮三與台灣》，回望一位已離世10年的長者，最重要的原因，便是期盼在此亂世，能再度重拾力量與榮譽，找到堅定與良知，讓這一份珍惜台灣的感情，成為台灣人代代相傳的寶物。

基金會免費接受各界索書，索書方式如下：

一，郵寄：須自付郵資，將56元回郵郵票放在標準信封裡，內附寄書地址、郵遞區號、收件人姓名，郵寄「241004新北市三重區重新路3段10號5樓，林榮三文化公益基金會」收，並在信封上註明「索取《林榮三與台灣》」，基金會即會盡快寄出。洽詢電話：02-29772067。

二、現場索書：親至基金會會址，或至《自由時報》總社發行處（台北市內湖區瑞光路399號1樓）、瓏山林企業股份有限公司（台北市松山區民生東路3段109號18樓）。

三、電洽或親至聯邦銀行各分行預約登記索書，書至即通知取書。

