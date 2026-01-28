自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台灣戲曲藝術節4月登場 聚焦戲曲流變的「純與混」

2026/01/28 05:30

2026台灣戲曲藝術節匯集11組團隊，企畫多檔精采節目，包括主題特展、導演專題等活動。（記者董柏廷攝）2026台灣戲曲藝術節匯集11組團隊，企畫多檔精采節目，包括主題特展、導演專題等活動。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台灣戲曲中心主辦的「2026台灣戲曲藝術節」，將於4月11日至6月14日登場。藝術節邁入第9屆，今年由國立台大藝文中心執行長紀慧玲與國立台灣戲曲學院助理教授李佩穎共同策畫，以「純棉與混種＠繁花世代」為題，匯集11組團隊，從經典重製、跨國交流到當代轉化。

傳藝中心主任陳悅宜表示，台灣戲曲藝術節歷年作品在藝術完整度與觀眾回饋上皆具口碑，今年延續策展脈絡，並在節目形式與觀點上持續深化，回應戲曲傳承與創新的並行狀態。策展人紀慧玲說明，「純棉與混種」一詞借用台灣劇場圈內部語彙，「純」指向正統、血緣與傳承的辨識方式，「混」則隱喻現代性、跨界與時代變動所帶來的交雜狀態。她指出，從另一個角度觀看，「純」與「混」也各自形塑出新的起點，成為當下的正統。此次藝術節以「純」與「混」做為戲曲流變的具象化提問，回望台灣戲曲在歷史與當代之間反覆生成的自我認同，呈現看似衝突卻持續並存、蔓生的多樣樣貌。

本屆藝術節共有3大亮點。第1個亮點為旗艦製作《金銀天狗》，由台灣戲曲學院演出，重製1950年代「拱樂社」代表性的連台本戲，將原本10本戲濃縮為上、下兩本，聚焦人物情感與復仇主線；第2個亮點為「國際製作」，首度與韓國國立亞洲文化殿堂合作，引進《The Two Eyes 看．見沈清》，以韓國傳統說唱盤索里為基礎，結合當代舞台科技，呈現跨文化的戲曲轉譯；第3個亮點為「導演專題」，聚焦國家文藝獎得主陳勝國的創作脈絡，由明華園家族天字團、黃字團與繡花園共同呈現《父子情深》、《酒醉賣江山》及新編神仙戲《崑崙》，從編、導、演合一的實踐出發，回望戲曲導演角色在台灣戲曲發展中的轉變。

此外，為呼應策展主題，今年首度推出「紅蝴蝶追香─從內台到劇場的聲音特展」，邀請傅裕惠策畫，梳理內台時期以來的多聲腔聲景，補足舞台演出之外的歷史脈絡，另有戲曲拼盤、徵件作品與傳藝家族等節目，從不同劇種與形式回應「純」與「混」的辯證。詳詢台灣戲曲中心官網及OPENTIX網站。

