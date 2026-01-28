自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】善用條件交換

2026/01/28 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／林彥佑

在親子互動的時候，我們常常會說：「表現好，就給你……」、「如果考試考得好，就能……」。這樣與孩子互動的情景，就是以教育學理論做為基礎的「老祖母法則」。

「老祖母法則」又稱「普墨克原則」（Premack principle），是一種教育心理學的原理，指的是可以藉由「比較喜歡的活動」，鼓勵「較不喜歡的活動」；靠獎勵，人們就更有可能去完成不喜歡的事情。 小時候，我不愛吃飯，所以媽媽總會跟我說：「如果吃快一點，就讓你看電視。」屢試不爽。

大學畢業後，我如願當上老師，回憶師生互動過程，這樣的老祖母法則，好像常常上演。再加上這幾年的風氣，總是傾向「正向、友善」，所以早些年，老師常說「再不寫作業就到後面罰站」， 取而代之的是「如果作業趕緊寫完，就可以多玩5分鐘的電腦」。

我發現，這樣的理論還可以促進好習慣的養成。有人說，一個習慣的養成，需要二十多天的重覆操作，才能變成習慣，化為個性。我曾經對班上一個總是忘東忘西的孩子說：「如果連續一個星期，你沒有忘記簽聯絡簿、沒有忘記帶東西、沒有忘記交作業，就可以多玩5分鐘的電腦。」這位孩子竟然在桌子上貼著小字條，上頭寫著：「記住重要的事情」。於是，他真的都沒有忘記這些學習任務。可見，透過條件交換的原則，可以協助建立習慣。

我也發現，提出後半部的條件時，其實也是鼓勵孩子找到自己喜歡做的事。在親子互動時，常會發現，問孩子喜歡做什麼事時，很多孩子會說不知道，或者直接回答「玩手機」。我們可以再深入問問孩子：「還有嗎？」有時需要很長的時間思索，這也是間接告訴我們，師長需要啟發孩子，讓孩子找到自己的興趣，逐步培養；而這些興趣就可以成為談論條件的籌碼。

或許有家長會問，「如果拿掉後面的獎賞條件」，會讓原本該做的事，又打回原點嗎？應該不至於。其實，我們透過「後續的獎賞」就是為孩子做「提醒」的工夫，盡量培養孩子可以達到「制約」的效果；亦即，終極目標就是不需要棍子或胡蘿蔔，孩子也可以達到原本該有的表現。

有時，在進行條件交換時，也可能引來「孩子好現實」的心理。因為過往，總是有獎勵，孩子才會做這件事；所以，有些孩子總會脫口而出，主動詢問：「如果作業寫完，那可以多玩5分鐘的電腦嗎？」師長可以稍加提醒孩子，不能主動索取獎賞，而這也是大人、孩子之間需要取得的默契。

總而言之，要培養孩子的好習慣，並不是一件容易的事；透過老祖母法則，我發現可以建立起孩子的好習慣，達到孩子該擁有的目標水準； 當然，如何運用是一項智慧，需要親子間的互動與相同頻率，才能讓孩子向上、向善。（作者為國小教師）

