藝術文化

【藝術文化】國漫館「壘上有人」台灣棒球漫畫展開展 李遠：啟動「遠洋計畫」雙百萬運動漫畫徵選

2026/01/29 05:30

國漫館「壘上有人」特展昨日開展，文化部長李遠（中）擔任投手開球，運動部政務次長黃啟煌（右）擔任打者，左為台灣棒球名人堂協會創會理事長黃瑛坡。（記者廖耀東攝）國漫館「壘上有人」特展昨日開展，文化部長李遠（中）擔任投手開球，運動部政務次長黃啟煌（右）擔任打者，左為台灣棒球名人堂協會創會理事長黃瑛坡。（記者廖耀東攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕WBC世界棒球經典賽即將於3月開打，國家漫畫博物館籌備處推出年度重點特展「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」，昨（28）日舉行開幕記者會，文化部長李遠當眾宣布與運動部長李洋跨部會的「遠洋合作」計畫，啟動雙百萬運動漫畫徵選，即日起徵件至4月30日，預計評選出5案，每案將提供200萬元獎勵金，鼓勵本土漫畫家創作運動原創漫畫。

【藝術文化】國漫館「壘上有人」台灣棒球漫畫展開展 李遠：啟動「遠洋計畫」雙百萬運動漫畫徵選國漫館籌備處即日起至8月30日展出年度重點展覽「壘上有人：台灣棒球漫畫的全力一擊」。
（記者廖耀東攝）

「壘上有人」特展昨天在國漫館東側園區開幕，文化部長李遠、民進黨台中市長參選人何欣純及運動部政務次長黃啟煌登上臨時球場，李遠站上投手丘開球，感受壘上有人衝刺得分的刺激，球場灑落溫暖陽光，高齡92歲的知名漫畫家劉興欽也到現場體驗棒球熱度，台灣棒球名人堂協會創會理事長黃瑛坡、策展人李鳳然等人高呼開球，宣告展覽開幕。

李遠表示，運動部長李洋是他在行政院開會時的隔壁鄰居，因為兩人名字分別是「遠」、「洋」，聊一聊就開啟了兩部會「遠洋合作」計畫。文化與體育合作，在電影方面已有《KANO》及《冠軍之路》成功經驗，從去年啟動行銷文化幣及動滋券等4大面向，今年開啟「雙百萬運動漫畫徵選」，相信漫畫如同電影一樣有極大感染力。

李遠強調，文化、運動兩部會將各投入500萬元，徵選5組漫畫家團隊進行運動漫畫合作，由文化部負責團隊徵選、獲選案件陪伴及期程管理；運動部則協助媒合訪談運動員及團體，鼓勵台灣漫畫家創作更多運動原創漫畫。

「雙百萬運動漫畫徵選」採線上申請，歡迎有意投入創作出版的法人、公私立學校、事業或團體踴躍提案，詳詢文化部獎補助資訊網（https://grants.moc.gov.tw），或電洽文化部人文及出版司：02-85126223。

「壘上有人」特展即日起展至8月30日，馬年新春期間，除了除夕、大年初一休館，大年初二就開放參觀，有興趣的民眾可闔家體驗棒球熱情。場館除展示畫作，也規畫了趣味互動體驗，觀眾可在多媒體互動展間製作專屬球員卡，完成展場打卡任務後，可轉出限定紀念小物；也可到展間外「13號球場」或「球球是道」九宮格挑戰，測試對棒球與漫畫的內行指數。

