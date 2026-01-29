自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】春藝草地音樂會 喵的奇幻漂流3月亞洲首演

2026/01/29 05:30

喵的奇幻漂流3月亞洲首演。（圖：高市文化局提供）喵的奇幻漂流3月亞洲首演。（圖：高市文化局提供）

榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的拉脫維亞電影《喵的奇幻漂流》（Flow），應高雄春天藝術節草地音樂會邀請，3月14、15日晚上7點將在高雄美術館草坡展開亞洲首演，高市交將現場演奏，原作曲暨指揮里哈德斯．扎柳佩（Rihards Zaļupe）將親自登台，帶領觀眾走入一場橫越大自然與情感的奇幻航程。

《喵》片導演金茲．斯巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）出生於拉脫維亞里加，是導演、動畫師和作曲家，他的首部長篇動畫電影《衝出迷境》（Away，2019）一鳴驚人，《喵的奇幻漂流》是他的第2部長篇作品，也是首次與動畫團隊合作，並與法國及比利時製片公司共同製作。

高市文化局表示，有別於一般的動畫電影，《喵》全片無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情，原作曲暨指揮里哈德斯．扎柳佩將一起登台指揮演出，帶領觀眾跟隨樂團震撼音響與電影畫面交織，體驗關於漂流、共生與希望的旅程。詳詢OPENTIX。

（文：記者蘇福男，圖：高市文化局提供）

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應