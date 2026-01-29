【藝術文化】春藝草地音樂會 喵的奇幻漂流3月亞洲首演

喵的奇幻漂流3月亞洲首演。（圖：高市文化局提供）

榮獲奧斯卡、凱薩電影獎與金球獎「最佳動畫長片」三冠王的拉脫維亞電影《喵的奇幻漂流》（Flow），應高雄春天藝術節草地音樂會邀請，3月14、15日晚上7點將在高雄美術館草坡展開亞洲首演，高市交將現場演奏，原作曲暨指揮里哈德斯．扎柳佩（Rihards Zaļupe）將親自登台，帶領觀眾走入一場橫越大自然與情感的奇幻航程。

《喵》片導演金茲．斯巴洛迪斯（Gints Zilbalodis）出生於拉脫維亞里加，是導演、動畫師和作曲家，他的首部長篇動畫電影《衝出迷境》（Away，2019）一鳴驚人，《喵的奇幻漂流》是他的第2部長篇作品，也是首次與動畫團隊合作，並與法國及比利時製片公司共同製作。

高市文化局表示，有別於一般的動畫電影，《喵》全片無對白、無人類角色，以純粹的畫面與音樂展開劇情，原作曲暨指揮里哈德斯．扎柳佩將一起登台指揮演出，帶領觀眾跟隨樂團震撼音響與電影畫面交織，體驗關於漂流、共生與希望的旅程。詳詢OPENTIX。

（文：記者蘇福男，圖：高市文化局提供）

