【自由副刊．閱讀小說】 袁瓊瓊／春花的伴行者 － 2之1

圖◎薛慧瑩

◎袁瓊瓊 圖◎薛慧瑩

八十七歲的春花，雖然老邁，可從來沒把年紀當一回事。她有二十一處房產，十六間在台北，四間在高雄，一間在新店。高雄那四間，因為沒那個力氣顧，她交給女兒。讓女兒收租金。她的房子多數出租，台北的十六間，租給上班族或學生。新店這間她自己住，已經住了四十多年。這間是她第一次買的房子，四房兩廳，本來全家住剛剛好。誰知道女兒會長大離家，老伴會年邁離世，現在就剩她一個人。房子有點太大了，但是這間屋住久了，比較習慣，周圍環境也熟。女兒好幾次催她搬去高雄，她都不肯。

每個月租金入帳，就像當年上班時逢到月初發薪。說真的，春花每到月底，都會有種雀躍，知道會有錢進來。但是，與其說盼望著錢進帳戶，春花其實在等待的，是那些沒有把租金匯進來的租客。尤其是那種一口氣拖欠了三、四個月的房客。

房子實在太多，她其實記不清來租房子的都是些什麼人，不過是一個又一個的名字，跟她房產的地址連在一塊。因為多數租給學生，差不多隔個兩、三年，租客名單就會換一波。上班族會住得久點。春花不漲房租，有房客甚至住了十年之久。她覺得漲房租麻煩，得重新記帳，重新計算。她喜歡一切維持老樣子。雖然，某種程度，她也知道這是妄想。她很少想自己的年齡，但是八十歲以後，的確是一不留神就會出點意外。她在五年前摔斷了腿，腿上打了鋼釘。自此她不得不撐著拐杖走路。春花不喜歡這樣，因為樣子不好看。為了將就拐杖的高度，她不得不半窩著身子，也不知是不是窩太久了，現在身子有點直不起來。

春花這天穿的是一件絨面洋裝，鮮綠色，提花布面，要細看才看得出上面布滿了花朵。她年紀大了喜歡穿色調鮮豔的衣服，覺得看上去精神。而且她喜歡化妝。雖然因為視力問題，有時也不知道自己化成了什麼樣子。不過把臉皮抹得白白的，再畫上眉，塗上唇膏，讓她覺得安心，像披上了盔甲。

她要去拜訪房客。房子租出去之後，好像就不是自己的了，雖然房契上寫著她的名字。但是那些房子，她沒權力進入。就除了房客交不出房租的時候。她可以藉口催房租，理直氣壯地按門鈴。等房客讓她進入之後，她就像見到久違的親人似地，用懷舊的眼光打量自己的房子。這地方是她的，又不是她的。有時她會說兩句：「衣架不要放在客廳。」這些房客多半沒什麼錢，只採用廉價而簡便的家具。而且毫無章法。她看過房客把床墊放在客廳，靠著牆，被褥和枕頭如同垃圾般散置。床墊周圍胡亂扔棄著塑膠水杯，便利店裝熟食的塑膠餐盒。春花知道分寸。她不是在指責房客。但是她希望房客明白，這房子畢竟是自己的，她有權力對使用方式發表意見。

她門鈴按了許久，沒有反應。她不意外。他們通常都這樣。愈是知道她來幹什麼，愈是不會開門。春花不在乎。每個房子她都有備用鑰匙。房子出租這樣多年，沒有任何房客對這點提出過抗議。猜他們明白，如果不讓房東有備用鑰匙，可能就得搬家。而像春花這種價錢和格局的房子，很難租到。

這一排有八間是她的。都是帶家具出租的「雅房」。差不多大小，外牆漆成米黃色，靠左安裝咖啡色木頭門。沒有窗戶。春花覺得她對房客不錯。她的房子什麼都有，床，三件套沙發，茶几。書桌櫥櫃，高背椅子。甚至她還擺放了電視。她覺得窗戶沒什麼用。門外就只是大約三公尺寬的走道。就算開了窗，除了刷得粉白的牆壁，什麼也看不到。但是有窗戶很危險，說不定會有人偷窺，或更糟的，從窗戶出入，侵擾住在屋裡的人。

不過現在她覺得沒有窗戶很不方便。沒有人應門，如果有窗，多少可以看一下內部，或從窗口喊人。她只能繼續按門鈴，同時用拐杖頭咣咣敲著木門。

屋內沒有反應。春花從手提袋裡摸出了鑰匙。同時左顧右盼。走道上沒有任何人。春花有點不高興。這是她的權力，這樣一來，倒像她在做什麼偷雞摸狗的壞事。

有腳步聲從背後經過。這人喊她：「房東太太。」

春花回頭。是個中年男人。可能是她的房客。春花覺得自己沒見過他。那人手上拿著鑰匙。春花手上也拿著鑰匙。兩個人呆呆地站在門口。都沒動作。少頃，這個人慢慢地開了口，像是在徵求春花同意：「那我來開門。哦？」

春花稍微向旁邊讓了讓。算是同意。男人於是開了門，他一手壓著敞開的木頭門。讓春花進入。

春花埋怨：「你怎麼不在家，我門鈴按了好久。」

男人微笑，閒閒地說：「我要上班啊。」他非常自然地扶著春花的手臂，把她帶進屋內，到沙發坐下。

坐下來的春花，兩臂靠著沙發扶手，整個人陷在沙發裡四平八穩，忽然覺得很有底氣。她把手提包抱在懷裡，理直氣壯地說：「你房租還沒交。」

男人忽然離開。不一會，拿了杯茶過來。熱騰騰的茶，用白瓷杯子裝著。他說，那語氣甚至都有點抱歉：「我不是你的房客。」

春花呆住。這時才仔細地打量這個人。確定自己對他沒什麼印象。這男人看上去四、五十。穿了件洗褪了色的格子襯衫，牛仔褲。男人半蹲在她腳前，抬起頭看春花，笑笑說：「我姓陳，你可以叫我小陳。」

春花的記憶有點回來了：住在這裡的好像是個老人。年紀跟自己差不多。不過不敢確定。她腦袋閃過模糊的念頭：「我為什麼會把房子租給老人？」印象裡，自己的房客不是學生就是上班族。她很肯定自己不會把房子租給年紀大的獨身老人，萬一死在屋子裡怎麼辦？

她忽然覺得腦袋糊塗起來。這時小陳就像回應她腦袋裡的話語一般，說：「死了。」

春花問：「誰？」

小陳說：「王伯伯。」他輕輕拍著春花的膝頭安撫她：「你放心。不是死在這裡。」

這是非常奇怪的景象。春花有種在電影裡也或許是夢裡的感覺。她努力把意識拉回到現實，終於問了句正常的話：「你，你是他兒子？」

小陳搖頭：「不是。」春花問：「你跟王先生什麼關係？」小陳回答：「認識。我們認識。」

春花跟女兒處得不好，已經有許多年沒跟自己女兒見面。不過這時卻無比希望是女兒坐在這裡。如果是女兒，一定知道如何應付吧。

小陳好像知道了她的不安。他握住春花的手，很慢地說：「王伯伯住院住了半年。」小陳說，是因為住院花錢太多。所以才欠繳房租。

春花問：「為什麼？他怎麼死的？」小陳慢條斯理地說了經過。據他說，他來照顧王先生已經有兩年。王先生有糖尿病，不方便出門。小陳就幫他打點日常事物，買菜做飯，整理房間，洗衣服掃地。王先生需要看病的時候，也是他負責照應。王先生是一週前死的，死在醫院。小陳替他找了殯儀館，還幫他辦了告別式。

聽起來，小陳像是王先生雇用的看護，但連往生都負責處理，似乎又超出了看護的職責。春花猜不出他跟王先生的關係。雖然已經問過，她還是又問一遍：「你是他兒子？」

小陳死命搖頭，看上去似是被激怒了。好半天，才脹紅了臉。一個字一個字地說：「不是。」他說，輕輕地：「只是認識。」

春花問他是要退房還是續租？小陳說續租。事實上，一年前已經簽了租約。某種程度，這房子沒有變化，只換了房客。

回到家後，春花立刻查看自己的房產資料。的確，一年前，王先生的房子簽了新約，租一年，只是承租人換了名字，叫做陳厚。她想起那男人說：「我姓陳。」看來就是他了。不過春花還是有種奇怪的不安。她的房子只要簽約，她一定會在場，除了考核一下房客的職業和背景，春花也喜歡知道自己的房子是怎樣的人在住。她可不願意隨便租給那種看似來路不明，奇奇怪怪的人。

但是，她對小陳毫無印象。

她打電話給高雄的女兒，說了這件事。女兒倒是很清楚，原來租約是小陳跟女兒簽的。春花立刻問：「為什麼我不在？那時我在哪裡？」女兒說：「啊是你不要來啊。」女兒吞吞吐吐，半天才說清楚。那陣子她跟女兒中間有些問題。主要是女兒交了男朋友，準備結婚。女兒想讓春花把台北的房子交給她男朋友管。

春花當然不肯。簽約那天，春花生了氣，表示要把房子收回來，不出租了。女兒跟她在自家的客廳裡大吵，那個女兒要嫁的男人站在門外抽菸。並不來勸架。他不選邊站，也不需要。半年後兩個人就結婚了。春花有了一個外孫。現在一家三口住在高雄。雖然房子是自己的，但是租金就會少收一間，不過春花故意忽略。男人如果沒有能力養家，女兒就不該嫁給他。

母女總是母女。雖然鬧得不愉快，春花從來不提，假裝忘記了。這又讓她聯想到自己這腿是怎麼斷的。是在浴室裡滑倒。骨頭從小腿戳出來。春花拖著下半身，爬到客廳去打電話。女兒在電話那頭說：「來不及啦。這裡是高雄噯。」她等第二天春花都動完手術了才出現。

就只這一個孩子，能怎麼辦？女兒是她唯一的血親，就算不甘願，春花也知道，台北的房產最後也是她的。女婿會來管理這裡的房產。如女兒所願。想到自己來日苦短，無論如何鬥不過女兒的。春花就有些莫名的傷心。把她生下來的時候，哪裡想到會這樣。

新房客果然不可靠。小陳又欠房租了。他很主動。先打電話給春花，說這個月房租「可能會遲一點。」手頭有些緊是因為換了工作，薪水還沒下來。春花一言不發。她也不需要說什麼。不過是個房客，如果再拖欠房租，請他搬家就是了。

幾天後，春花坐計程車回家。剛抵達家門口，有人幫她拉開車門。竟是小陳。小陳說他來送房租。春花忙道：「你用匯的就行。不用這樣麻煩啊。」小陳說不麻煩：「我剛好要來這邊。」

春花那天買了一大堆東西，沉沉的兩大袋，小陳於是幫她提進屋去。春花房子在二樓，雖只要爬兩層，到底還是吃力。她也就沒拒絕。小陳幫她把東西提上了二樓。春花拿鑰匙開門。她這門因為用久了，門鎖有點問題，不太容易打開。春花把鑰匙在鎖孔裡向左轉又向右轉，門只是紋風不動，全無反應。小陳不說話，只在一旁等著。

春花跟門鎖奮鬥好半天，終於煩了。她把鑰匙交給小陳：「你開開看。」沒想到小陳只隨便轉了轉鑰匙，門就開了。春花說：「不好意思啊。」小陳只笑笑說：「我跟這門有緣。」

這話後來想起來，竟似某種讖語。（待續）

