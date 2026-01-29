【家庭plus．生活大補帖】撲克牌人生

生活大補帖

文／梓萱

最近才知道，一副撲克牌裡是有一套曆法的，裡頭不同的花樣，代表了四季，每季十三張代表了十三個星期，黑色代表了黑夜，紅色代表了白日等等。

除此之外，黑桃代表了橄欖葉，象徵和平；梅花為幸運草；方塊是鑽石，象徵財富；紅心則是智慧和愛情。

請繼續往下閱讀...

我以為，橄欖葉代表了日子要過得好，就得盡量維持心境平和，人總要學會做好情緒管理。幸運草我則理解為：當你懂得去努力，盡己所能，那麼幸運之神總會眷顧你的。

方塊代表財富，我將之理解為有事業心很重要，但也要學會正確的金錢觀念，才能夠有效地累積金錢。紅心我將之解釋為，面對人生的難題與困擾，很多時候只要學會轉念，就有如重生一般，能放下眼前失去的，並放眼更美好的未來。

我覺得若是能把這些都顧好，那麼你的日日月月，你的一天天應該能愈來愈好。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法