限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【家庭plus．生活大補帖】撲克牌人生
生活大補帖
文／梓萱
最近才知道，一副撲克牌裡是有一套曆法的，裡頭不同的花樣，代表了四季，每季十三張代表了十三個星期，黑色代表了黑夜，紅色代表了白日等等。
除此之外，黑桃代表了橄欖葉，象徵和平；梅花為幸運草；方塊是鑽石，象徵財富；紅心則是智慧和愛情。
請繼續往下閱讀...
我以為，橄欖葉代表了日子要過得好，就得盡量維持心境平和，人總要學會做好情緒管理。幸運草我則理解為：當你懂得去努力，盡己所能，那麼幸運之神總會眷顧你的。
方塊代表財富，我將之理解為有事業心很重要，但也要學會正確的金錢觀念，才能夠有效地累積金錢。紅心我將之解釋為，面對人生的難題與困擾，很多時候只要學會轉念，就有如重生一般，能放下眼前失去的，並放眼更美好的未來。
我覺得若是能把這些都顧好，那麼你的日日月月，你的一天天應該能愈來愈好。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應