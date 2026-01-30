【藝術文化】台捷兩國館長見證〈翠玉白菜〉回宮 捷克回饋展定調「歐洲之心」

〈翠玉白菜〉平安返台，現正於故宮北院展出，蕭宗煌（左）與盧卡其兩位館長合影留下見證。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕故宮昨（29）日舉辦〈翠玉白菜〉歸國媒體見面會，由院長蕭宗煌率團隊，與專程跨海來台的捷克國家博物館總館長盧卡其（Michal Lukeš）、副館長布魯赫（Petr Brůha）及其團隊，以及捷克經濟文化辦事處代表史坦格（David Steinke）共同出席。

捷克國家博物館總館長盧卡其宣布該館對故宮的回饋展，展名為「歐洲之心」（Heart of Europe）。（記者凌美雪攝）

故宮院長蕭宗煌說，這是充滿感恩的時刻，要向所有協助此次故宮國寶捷克展出安全去返的所有人致謝。蕭宗煌指出，2025年捷克國家博物館共吸引近138萬人次參觀，創下歷年新高，其中故宮捷克展吸引近34萬人次造訪，展現文化跨越語言與地域的力量，也讓歐洲觀眾透過故宮文物，認識多元、開放且充滿文化能量的台灣。總之，「翠玉白菜回家了，會陪伴國人一起迎接農曆新年。」

盧卡其總館長則表示，「特別感謝故宮團隊對我們的信任，我們非常珍惜，並由衷敬佩貴院的專業精神。」盧卡其說，故宮展無疑是歐洲2025年最重要的盛事，亦是捷克國家博物館史上最成功的展覽之一。盧卡其也宣布，該館已與故宮組成回饋展的策展團隊，密集展開合作，初步決定展名為「歐洲之心」（Heart of Europe），內涵將會是捷克文物在歐洲文化最瑰麗的見證。

捷克駐台代表史坦格表示，他駐台4年來，參與了台捷直航與故宮文物赴捷克展出的過程，看似行事曆上的兩個待辦事項，實際執行很困難也很複雜，他很榮幸能親眼見證故宮文物在捷克布拉格成功展出，在捷克展開幕現場，觀眾張大眼睛仔細欣賞故宮文物時閃閃發亮的眼神，至今仍讓他印象深刻。

史坦格說，這個大膽而重要的文物壯旅，歸功於兩國團隊堅強的意志、耐性與過人勇氣。史坦格以攀岩家霍諾德為例，形容故宮文物赴捷克展出，像徒手攀爬台北101一樣，「我相信故宮文物百選絕對不會是兩位館長最後一次的瘋狂冒險。我現在非常期待你們的下一趟冒險。」

對此，故宮院長蕭宗煌補充，其實在縝密的規畫下，故宮文物越洋展出，一點都不是「冒險」。現場的翻譯則連忙澄清說明，其實捷克對「冒險」的定義並非「危險」，而是形容精采的過程。這個小小緊張的片刻，似乎也成為兩國文化對話有趣的插曲。

