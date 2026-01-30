自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】當廢鋼鐵遇上藝術家 陳庭詩典藏展台中開展

2026/01/30 05:30

陳庭詩擅長「點鐵成金」，將廢棄物轉化成藝術品。（台中市文化局提供）陳庭詩擅長「點鐵成金」，將廢棄物轉化成藝術品。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕當冰冷廢鋼鐵遇上藝術家靈魂，擦撞出生命火花，大墩文化中心推出「解構．結構—典藏 陳庭詩」展覽，展出藝術家陳庭詩3件壓克力畫作及9件複合鐵雕藏品。陳庭詩為台灣現代藝術先驅，1960年代受到畢卡索現成物雕塑〈公牛頭〉啟發，開啟其現成物雕塑創造歷程，擅長巧手將廢棄物轉化重生。

台中市文化局表示，陳庭詩活躍於1950、1960年代「現代抽象繪畫運動」蓬勃時期，多次代表台灣受邀參與海外展覽，當時陳庭詩見到畢卡索以單車座椅及龍頭車把手製成「公牛頭」後，亦使用破銅、廢鐵及流木材料來創作；遷居台中太平區後，常至高雄拆船工業區尋寶，將廢船五金運回太平工作室，賦予冰冷殘破廢鐵第二次生命。

展覽亮點為陳庭詩旅美返台後的壓克力畫作，約於1986年前後，陳庭詩嘗試使用新興媒材壓克力，並刻意抹除實物造型與明顯邊形，利用色彩對比與潑灑斑點，營造出獨特視覺空間感。

大墩文化中心說，陳庭詩作品多不命名，而以創作年分與件數做為編碼，「86-17」即代表1986年的第17件作品，這份純粹留給觀眾更多自由想像空間，「解構．結構—典藏 陳庭詩」即日起展至3月15日，馬年春節從除夕休到初三，大年初四開館迎賓。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應