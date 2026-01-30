【藝術文化】當廢鋼鐵遇上藝術家 陳庭詩典藏展台中開展

陳庭詩擅長「點鐵成金」，將廢棄物轉化成藝術品。（台中市文化局提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕當冰冷廢鋼鐵遇上藝術家靈魂，擦撞出生命火花，大墩文化中心推出「解構．結構—典藏 陳庭詩」展覽，展出藝術家陳庭詩3件壓克力畫作及9件複合鐵雕藏品。陳庭詩為台灣現代藝術先驅，1960年代受到畢卡索現成物雕塑〈公牛頭〉啟發，開啟其現成物雕塑創造歷程，擅長巧手將廢棄物轉化重生。

台中市文化局表示，陳庭詩活躍於1950、1960年代「現代抽象繪畫運動」蓬勃時期，多次代表台灣受邀參與海外展覽，當時陳庭詩見到畢卡索以單車座椅及龍頭車把手製成「公牛頭」後，亦使用破銅、廢鐵及流木材料來創作；遷居台中太平區後，常至高雄拆船工業區尋寶，將廢船五金運回太平工作室，賦予冰冷殘破廢鐵第二次生命。

展覽亮點為陳庭詩旅美返台後的壓克力畫作，約於1986年前後，陳庭詩嘗試使用新興媒材壓克力，並刻意抹除實物造型與明顯邊形，利用色彩對比與潑灑斑點，營造出獨特視覺空間感。

大墩文化中心說，陳庭詩作品多不命名，而以創作年分與件數做為編碼，「86-17」即代表1986年的第17件作品，這份純粹留給觀眾更多自由想像空間，「解構．結構—典藏 陳庭詩」即日起展至3月15日，馬年春節從除夕休到初三，大年初四開館迎賓。

