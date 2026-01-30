自由電子報
藝術文化

【藝術文化】張才線上攝影展 回望1940年代上海街頭

2026/01/30 05:30

張才〈捏麵人〉，一群孩童圍繞在師傅四周，其中還有一位外國女孩。（攝影中心提供）張才〈捏麵人〉，一群孩童圍繞在師傅四周，其中還有一位外國女孩。（攝影中心提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕國家攝影文化中心「1940年代，一個台灣青年在上海」線上展開展，以台灣前輩攝影家張才於1942年至1946年間旅居上海期間所拍攝的「上海」系列為核心，由影像研究者吳垠慧策畫，帶領觀眾回望戰時與戰後的上海街頭景象。

張才27歲時旅居上海，正值城市歷經日軍占領、走向戰後復甦的動盪階段。他以街頭速寫式拍攝，記錄高樓與市井並存、華洋交融的新舊城市樣貌。張才曾回憶，上海帶來的文化差異與貧富對比，深深刺激一名真正熱愛攝影的青年，也成為他日後返台拍攝原住民與街巷生活的重要起點。

線上展展出多幅張才代表性作品，包括從都城飯店對面高樓俯拍的〈電車交叉道〉，同時收錄汽車、卡車、人力黃包車與牲畜拉車；〈捏麵人〉捕捉街頭手藝與孩童神情；〈六三節燒鴉片〉系列以連續畫面記錄禁煙活動；〈街頭賣開水的老婦〉則呈現現代高樓與底層勞動者並置的街景。這些影像反映上海被日本作家村松梢風形容為「魔都」的城市樣貌，也呈現天堂與困頓共存的現實。

此外，國家攝影文化中心台北館亦推出聚焦原作細節的實體展「敘事的向度」，同步展出張才早年親自沖放的「上海」系列原作、徠卡相機，以及紀錄片《台灣傑出攝影家紀錄片—張才》，收錄1992年張才重返上海回顧拍攝現場，呈現其攝影生命的起點。

