【藝術文化】高雄水墨藝術巡迴展 「墨光．流變」台北登場

「墨光．流變—高雄水墨藝術」涵蓋筆墨、水墨裝置、複合媒材等，於台北市藝文推廣處登場。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕由高雄市政府文化局文化中心管理處主辦、台北市藝文推廣處合辦，並由蔡文汀、盧福壽與詹獻坤（阿卜極）共同策展的「墨光．流變—高雄水墨藝術」巡迴展，繼首站高雄後，移師第2站台北，展覽共邀集17位高雄藝術家參展，包括洪根深、李明啓、李明則、詹獻坤、蔡文汀、盧福壽等人，將高雄水墨藝術的創作能量帶進北部，展現南北城市間的文化交流。

策展團隊指出，高雄藝術家向來以開放與跨領域見長，作品從平面書寫延伸至裝置、影像與空間實驗，展現水墨在當代文化中的多重可能。台北做為巡迴第2站，也象徵城市間藝術觀點的相互對話。

策展人蔡文汀說明，展名「墨」指涉文化底蘊，「光」象徵創新能量，「流變」則回應水墨在時間推移中的延伸與轉化，展覽聚焦不同世代水墨創作者的對話，透過材質、形式與觀念的轉換，回應當代多元文化環境。

其中，洪根深以符號圖像與結構性思考，回應水墨在當代藝術中的位置；蔡文汀則以複合型態水墨，推進水墨語言至空間裝置；盧福壽以宣紙與墨探索心象與筆墨觸痕，呈現直覺性的美感追求。

「墨光．流變—高雄水墨藝術」台北場展期至2月1日，於台北市藝文推廣處藝文大樓1樓特展室展出，後續將巡迴桃園、台中與台南，延續北中南交流脈絡。

