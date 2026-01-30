自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．生活大補帖】人生朝花夕拾

2026/01/30 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／思雨

最近常看讀魯迅《朝花夕拾》這本書，也聽到多種關於朝花夕拾的理解，同樣的字句卻可以讓不同人產生不同的感受。

有人說：朝花夕拾的意思是清晨開的花，到晚上才拾到，在花最美的時候沒有體會它的美，等到花凋落了，才後知後覺它的美。也有人說：朝花夕拾的意思是，清晨的時候花開了非常美麗，捨不得摘下它，等到傍晚掉落的時候，才憐惜地拾起收藏。

我雖然從來就沒讀懂朝花夕拾的原意，但卻很早就明白自己想要的東西、想要過的生活，唯有靠自己去努力擁有，才能有人生的底氣。

小時候非常羨慕別人有玩偶，但家裡實在沒有這筆額外的錢滿足我這個大大的心願，一直到國中畢業後在外地求學，每個月有自己的生活費，我硬生生從生活費裡省出錢，買了一個自己喜歡的玩偶，直到如今它還收藏在我的娘家。結婚後也常藉生日等理由，給自己買玩偶擺滿家中各個角落，最大的一個玩偶像成人那麼大；多年後當這種欲望被滿足了，就覺得它占地方，又趕緊到處送人好騰出空間。也希望藉機滿足到那個曾經小小的自己。

二十幾歲時很喜歡買衣服，逛街時，眼睛最常盯著的就是衣服，家裡最多的也是衣服。隨著年歲漸長，知識的積累，內心的強大，再看衣服時更多的是考慮舒服與得體，而不再是好看與新潮；那曾經嚮往的高跟鞋，終歸不如運動鞋來得舒適，鞋合不合腳也終歸是要自己才知道，而不只是穿給別人看。

年輕時拚命賺錢，也捨得花錢去吃不同風味的異國料理，中年後才真的理解有些東西不是你想吃的時候就可以吃。小時候總不能理解，為何父親每次去吃完宴席回來，都說沒什麼好吃的。這兩年自己牙口不好，腸胃也不好，才終於理解那句話的含義。也非常慶幸年輕時的自己，在朋友口中落了個「吃得講究」的名聲，要不然如今連回味無窮這個詞都無法理解。

當你六十歲的時候，去買十八歲時想要的東西，去二十歲想去的地方，已經索然無味，毫無意義。我們的人生總輸在一個「等」字：等將來、等有錢、等有時間、等小孩長大、等房貸還完……卻忽略了世界上沒有那麼多的來日方長，更多的是世事無常。

我們窮極一生追求的自由，原來一直都在身旁。我們都忙著尋找，卻忘了停下來感受。才逐漸懂得了那句詞的真正含義：欲買桂花同載酒，終不似，少年遊……

