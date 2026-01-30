【家庭plus．微幸福案內】邂逅帥氣姓名 感受神奇美妙

帶金原本是山梨的姓氏，不過隨武田信玄入侵占領靜岡縣駿河後，那一帶姓帶金的人也多了，但全日本只有670人。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

兩個罕見的姓居然成為一家人。（劉黎兒攝）

據研究日本的姓氏多達三十幾萬種，雖有說法指法國姓氏多達百萬種，但金氏紀錄曾認定日本是世界最多姓氏的國度。

因為是漢字的姓，加上大多數日本人會掛出刻有自己姓的門牌，發現並拍攝帥氣又罕見的姓氏，是我散步時一大樂趣，至今蒐集了數百種有意思的姓，每次邂逅帥氣姓名，都會感到神奇美妙，大喊：「哇！居然有人姓這樣的姓！」

日本的姓87%是兩個字，三個字或四個字就會覺得很帥氣，日本人嚮往帥氣的姓都是字數較多的，如小鳥遊、西園寺、不知火、九十九、道明寺、百舌鳥、三千院、志志雄、早乙女，或是獅子河原、八月朔日、御堂河内等；姓有85%源自地名，大多是兩個字，如田中、鈴木、石川等，也有源自地名是三個字的，如女星藥師丸博子、花道家假屋崎省吾的姓都源自九州地名，藥師丸也有跟藥師如來或船名相關的說法。一個字的則占3%，如星、聖、皇、轟等都很神氣！

許多古城如京都、鎌倉會有許多珍奇帥氣的姓，如北大路、伊集院、甘露寺、大八木、萬里小路、常盤等等，其他最稀少的是源自德島縣的祖月輪，日本只有一家10人姓此姓。

地名之外的姓大多源自職業，如犬飼、服部、鍛冶等；也有相當罕見的姓，如我認識一位來專訪我的女記者姓「明珍」，第一次接到名片時很驚奇，宛如台灣女性的名而非姓，她說明是從平安時代起延續的甲冑師家系的姓，日本約150人姓此姓，她則認為我的名有點意思。其後事隔20幾年，我們在岩手縣大船渡協助當地復興的活動裡重逢，因為姓與名而馬上認得對方，喚起許多記憶，覺得很幸福。

散步時邂逅過帥氣的姓有進士、栩木、金刺、苛原、羯磨、野武、店橋、高世、天笠、弦間、大三輪、五十野等等，也有人原姓是源自富山縣的「志婦谷」，但或許因為太鮮見了，改姓為同音的「澀谷」；或我最近看到的「帶金」，從中文覺得很厲害，日文語源則是帶狀金屬零件，起源於山梨縣的帶金村，是賜給清和天皇子孫的姓，也是武田家族之一，近年於靜岡縣駿河地區也多見，但全日本也只有670人，或許跟武田信玄入侵占領駿河有關。日本的姓常能窺見對方的出身以及歷史根源，很有意思。我有朋友姓「美馬」，全日本有4800人，在馬年格外讓我覺得很帥氣，覺得比有馬、相馬、對馬等俊俏多了！

