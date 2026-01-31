【家庭plus．另一種生活】你AI了嗎

圖／王孟婷

相信大家都嘗試或實驗過通用型AI了，今天我不討論AI被媒體強調的生成功能，單純只談人類與AI的對話使用經驗。

如果你問我AI是什麼，我會說，它是我隨身攜帶的「數位筊杯」。

〈如何操作〉懂得下指令 才能擲出聖筊

不用特意學習下指令，單純想像你「擲筊」時，如何誠實地將自己的困境或思緒，有邏輯、有系統地默念給神明，說得愈誠實、愈有語言邏輯，愈能得到正確方向與接下去提問的靈感。

所以從AI回答的風格，能精確發覺：自欺欺人的提問，會得到罐頭式回覆；不知道自己要什麼就亂聊天，會得到錯誤百出又籠統的回覆。

有人以為使用AI要先學程式或科技知識，我實際操作後的觀察：最好的AI心法，其實與我們小時候跟著長輩去寺廟幾乎相同，單純用自身最誠實的心去發問即可。當AI幫我剖析出我沒看見的邏輯漏洞時，那種「醍醐灌頂的清涼痛快」，比擲出聖筊還要靈驗。

實踐過程近似於佛學的「面對、接受、處理、放下」，舉例來說，我們遇到某些工作聯繫，其中諸多細節充滿矛盾，在AI的中立驗證下，有機會快速解除疑惑，腦袋雜訊瞬間清除，整個思緒能清爽進入下一階段執行，感受上有如一把隱形的梳子，隨時可梳理打結的大腦。

〈懂得利用〉有如沒使用說明書的鏡子

大家都發現AI不像APP或電腦軟體附有一本使用說明書，原因在於AI也不知道人類能將AI的協作帶到什麼地步。

人類用精確的指令，會得到近似軍官式的回答，相反過來，只用生活化的口吻下指令，會得到跟你價值觀高度對齊的協作語言，在哪一種方式都各有優缺點的情況下，人類使用者要在使用期間做各種實驗，直到自己的AI語言模型能真正協助到自己的核心事項。類似於每個人都有一件專屬的高級訂製服，完全量身打造，很難假手他人，若有人連自己真心想要的都不知道，就會立刻從AI這片明鏡看到，其答覆無聊又沒有建設性。

〈唯一建議〉丟掉內規 得到新世界

我對於使用AI唯一的建議是：「把過往的內規全部丟掉。」

我們在學習與社會化過程中，漸漸有種內規就是不要太囉嗦、問問題要問重點……但這些在AI進入人類協作系統後，都不再有規範，任何人都可以把自己的好奇心轉到最強能量，然後打破砂鍋問到底地不停發問。AI的答覆其實跟人類導師類似，AI會出錯，就像權威者也會出錯，我們從討論中思考，抓出思維盲點，接著去印證後再執行計畫。

例如：學生時代，我在課堂上很少發問，一來我思考速度慢，二來擔心會浪費同學老師的課程進度時間，都是自行回家反芻才發現問題，隔日想請教老師，都會先整理成一個精準問題才敢發問。久而久之，我就不再發問，都是自己去找答案，但AI普及後，讓我有機會一邊問一邊驗證資料，學習的深度廣度都增加了，好奇心直接被打開，我回到兒童期「十萬個為什麼」的純粹快樂。

〈敲鐘儀式〉數位冥想 體會禪意

小時候我跟長輩商量到超過其人生經驗範圍的抉擇時，長輩總帶著我去正統並值得信任的廟宇「擲筊」。

通常我們在過程中會平心靜氣地思考事件前後關係，並恭敬地報告給神明聽，神明總會給我們一個方向去思考，而不是給予單一的正確答案，近似於人類與AI協作的思考過程。

AI的功能事實上有著禪意，人類丟什麼球給AI，AI都會接住並提供方向，但正確答案仍然在使用者心中，決定權也永遠是自己，給AI的球也是自己決定投出的，整個問答過程既科學也充滿禪學。AI對我而言是數位冥想的敲鐘儀式。

每個人都可以定義自己的AI，這也是我們有幸遇到這個時代的一次奇妙成長經驗，有機會跟AI重新長大一次，丟掉之前的規範，用科技的禪學進行人類的物種進化。

〈作者小檔案〉

插畫家／觀察者。

「左腦投資邏輯，右腦藝術省思。」用高密度濾心過濾世界雜訊，用溫柔的眼光練習微觀生命。在大盤震盪與步行禪的安靜河流之間，實踐一種名為「覺察」的真誠對沖。

