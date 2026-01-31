自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之9－moom bookshop

2026/01/31 05:30

moom bookshop。moom bookshop。

【編輯室報告】

書店主人肉球。書店主人肉球。

今日登場的四間書店，都與視覺或設計相關，它們是矗立於台北街巷中，最適合招待外國友人的景點，也是最時髦的閱讀駐點，這些風格強烈的實體空間，擁有線上書店無法提供的氣味與溫度——推開門，今天會與哪一本書相遇？

moom bookshop店內一隅。moom bookshop店內一隅。

■moom bookshop

moom bookshop推薦的《麻將：國際說明書》。moom bookshop推薦的《麻將：國際說明書》。

台北市大安區忠孝東路三段251巷8弄16號

moom.com.tw/tw

請告訴我們書店的小歷史。

moom bookshop（下稱「m」，本篇內容由書店主人張鶴騰回答）：moom bookshop成立於2016年，最初以網路書店起家，專注於進口海外攝影集。2018年開設實體店面。近年來，書店定位演變為專注進口藝術書籍的藝術書店，涵蓋攝影、藝術、設計等廣泛領域。

請用一句話形容你心中的台北。

m：台北永遠都是潮溼的。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

m：許多書籍的主題太過小眾。然而愈是冷門的書，當它遇到對的人，那份喜愛會愈強烈。因此，如何讓心靈相通的讀者，有機會遇到它，是一件需要時間與耐心的事。

開設獨立書店，最重要的一件事？

m：讓moom成為一個能與世界對話的窗口。我們引進的每一本書，都是藝術家最完整的作品形式──其中的影像、敘事與思想，都不是靠網路上的碎片資訊就能理解的。把世界各地的創作者帶到台灣，讓讀者能在紙本裡真正接觸他們。

開設書店以來，最難忘的一件事？

m：有客人誠懇地對我們說：「謝謝你們開了這間書店。」

書店中你最喜歡的一個角落？

m：店門口的玻璃窗，每到春天與秋天的傍晚，陽光會以最剛好的角度灑進來，那一刻，書店會呈現一種靜謐的光暈，彷彿所有書頁都在微微發亮。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

m：《麻將：國際說明書》是讓第一次坐上牌桌的人也可以得心應手的有趣書籍。無論送給外國朋友或任何對東亞文化感興趣的人，都是一份有趣且值得收藏的禮物。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

m：moom所在的街區，就足以享受一整天的悠閒。早上可以先前往忠泰美術館看展，再到樓下的明日家居閒逛，出來後沿著瑠公圳公園散步，這一帶有許多風格各異的餐廳，可隨興選一間享用午餐。午後，可以到VWI by CHADWANG喝杯咖啡，再逛逛COW Records、WOTANCRAFT、HYST等選品店，體驗這個街區獨特的品味。最後回到moom挑一本自己喜歡的書，並在旁邊的1789 Café享用甜點與下午茶。

圖片提供：moom bookshop。

