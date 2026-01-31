自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之10－朋丁

2026/01/31 05:30

朋丁。朋丁。

■朋丁

書店主人陳依秋。書店主人陳依秋。

台北市中山區中山北路一段53巷6號

朋丁的櫃檯。朋丁的櫃檯。

pon-ding.com

天氣好時，可以站在朋丁的門口看看天空。天氣好時，可以站在朋丁的門口看看天空。

請告訴我們書店的小歷史。

朋丁（下稱「朋」）：2016年3月成立，一開始以「隱藏在街角的私人美術館」為名，期望成為一座小小的城市綠洲，在人們繁忙的生活當中，提供一處可以停留的獨特場域。我們以書籍、飲品、展覽為主軸，打造出人們相遇的平台，讓創作與靈感在其中發生。隨著時間過去，空間內的場域與功能配置幾度更換，我們已不再以「私人美術館自稱」，但不變的，是朋丁持續透過紙本、藝術與設計來創造人與人之間的連結，近幾年我們也更關注創作與人的身心健康之間的連結，著重於令人難忘、能被身體記住的空間經驗。

請用一句話形容你心中的台北。

朋：這座城市有許多張大的眼睛，許多通道，大量的資訊與意識在其中遊走。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

朋：起初最大的困難，是在生活成本相對高昂的城市中，以獨立書店的形態經營，勢必面臨金流上的吃緊與壓力。不過隨著時間過去，這座書店竟也好似一個牙牙學語的小孩，逐步摸索、找到成長的路徑，目前它是小學生，還有許多事情值得學習與期待的事情，也長出了自己獨特的個性，有能力去回應外界的期待與變化。

開設獨立書店，最重要的一件事？

朋：不管在什麼時候回顧，不管高峰還是低谷，都可以發現朋丁這個單位所代表的熱情與樂此不疲的精神，有點像是創作的初心，這個地方可以提醒自己每一個時刻下的決定，都是從心底出發，而非外界的潮流趨勢或評價。

開設書店以來，最難忘的一件事？

朋：第一次與同事們在工作之餘聚餐，當時自己也很生嫩，在工作之外，看見同事私底下放鬆的面貌，當時心裡充滿感謝與不可思議的感受，感謝有一小群人願意湊在一起。

書店中你最喜歡的一個角落？

朋：我們的書店很通透，一進門就一覽無遺，最喜歡的角落或許是站在櫃檯，望向店裡的風景，這個角度客人不見得看得到，是專屬於顧店人們的視角。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

朋：只能推薦一樣伴手禮太困難了。不過想要分享一樣比較特定的風景，如果天氣好，站在朋丁門口的時候，可以往天空看看，位在狹小巷子內被左右建築包圍的天空有時候會很藍、雲層在小小的方寸之間展現出迷人的動態。我們很喜歡與客人分享一個小小的心得，有時候不是你來找特定一本書，而是書籍會自己找到你，只要有機會移動身體進到書店這個場域，可能會有意外的收穫與驚喜。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

朋：早上可到大稻埕慈聖宮吃早午餐、散步新舊店舖並陳的老街，中午來朋丁逛書店喝咖啡，順道在中山一帶走走，推薦酸種麵包店璞家工作室；午後搭公車往北到河濱騎腳踏車，或到台北玫瑰園賞花，晚上再回到市區，隨意找一間喜歡的餐廳收尾。

圖片提供：朋丁。

