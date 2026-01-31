【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之11－重本書店

重本書店。

■重本書店

書店主人葉忠宜。

台北市中山區南京東路二段138巷9號1樓

重本書店的「nodate銀絲卷包」。

weightbooks.com

請告訴我們書店的小歷史。

重本書店（下稱「重」）：2022年疫情期間，我將工作室搬到現在書店的二樓。當時房東提到一樓也正好空著，我在十分鐘內決定一起租下，開一間書店。沒有太多計畫，重本書店就在這樣的狀態下誕生了。看似衝動，其實也回應了我更早的經驗。2007年，我在京都左京區逛書店時，偶然翻到葛西薰的設計書，第一次感受到設計作品所帶來的強烈衝擊，也因此決定留學日本、投入設計領域。偶爾會想，會不會也有人像當年的我一樣，在某個狀態裡走進書店，翻到一本從未想過會遇見的書，人生因此多了一個可能。

請用一句話形容你心中的台北。

重：可愛又迷人的反派城市。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

重：好像都還好。

開設獨立書店，最重要的一件事？

重：想辦法活著。

開設書店以來，最難忘的一件事？

重：有天在店裡撿到小紙條，是一位很安靜的客人留下的。他寫到自己最近狀態很不好，幾乎吃不下東西，但在書店待了幾個小時，看書、吃完東西後，感覺好了一些。紙條的最後一句是：「謝謝您開一間這麼棒的書店。」

書店中你最喜歡的一個角落？

重：靠牆的一個小角落。放著我很喜歡的收藏——田中一光為日本森澤字體公司設計的原版海報。旁邊搭配的是最近入手的燈具《The Spheroid》，由設計師陳彥安製作，結合玻璃吹製、彎管工法與不鏽鋼摺板。最愛的海報加上柔和的霓虹光，讓那個角落很安靜也很溫馨。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

重：nodate銀絲卷包。野点nodate出品，並由我負責設計。銀色金屬感的包身上印著黑色螺旋圖樣與螢光綠色塊，內裡選用亮橘色；背帶長度可自由調整，適合所有人。這個包可以裝很多書，很適合在買書時順手帶一個，裝滿書帶回家。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

重：書店支持書店。我會推薦大家去moom bookshop、朋丁、nos:bookspace走走，看書、看展覽。

圖片提供：重本書店。

