藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．城市散步】前進台北獨立書店！－12之12－童里繪本洋行

2026/01/31 05:30

童里繪本洋行。童里繪本洋行。

■童里繪本洋行

書店主人林幸萩。書店主人林幸萩。

台北市大安區潮州街15號

童里繪本洋行店內的小木屋。童里繪本洋行店內的小木屋。

maisontempsreves.com

童里繪本洋行推薦的《Midi pile 滴答滴答，正午的戀人絮語》（左），以及《Les petits 孩子》。童里繪本洋行推薦的《Midi pile 滴答滴答，正午的戀人絮語》（左），以及《Les petits 孩子》。

請告訴我們書店的小歷史。

童里繪本洋行（Maison Temps-Rêves，下稱「童」）：童里繪本洋行，2016春天成立，名字裡藏著時間與夢。Temps，是流動的時光；Rêves，是在夜裡輕輕亮起的夢，也是夢想。有時候，人只是需要一個地方，讓腳步慢下來。不是為了想清楚什麼，而是允許自己暫時不必那麼清楚。翻開一本書，讓頁面發出細微的聲音，讓眼睛與心同時停靠。

成長的過程中，我們多少都把某些東西放在身後。那份對世界的信任、對細節的敏感、對未知的好奇。童里想做的，並不是把人帶回過去，而是提醒我們：那個「童（年）裡」其實一直都在，只是需要被輕聲喚醒。

「童里」，也是「同理」。在這裡，沒有被預設的讀者樣貌。年齡、背景、語言，都不那麼重要。重要的是，當你站在一本繪本前，是否能感受到另一個人留下的心跳與溫度。插畫是一種藝術，而繪本，每一頁都是一幅畫，每一次翻頁，都像在一個小小展場裡移動。

我們收集來自各地的圖文書。它們語言不同、風格各異，卻都在試著回答同一件事：人如何看世界，又如何與世界相處。選書時，童里在意的不只是故事是否動人，也在意線條的節奏、色彩的留白，以及那些說得很慢、卻留得很久的思想。無論你是創作者或讀者，或只是單純喜歡閱讀圖像的人，都可能在某本書裡，遇見一段與自己相似的心境。

近年來，童里的書架慢慢延伸，除了繪本，也開始出現圖像小說、小誌與藝術家書。較長的敘事，容納更複雜的情感；更自由的出版形式，讓創作者可以試探邊界、保留猶豫。這些書不一定輕巧，卻誠實。透過企畫、講座與書寫介紹，童里希望為這些作品找到願意停下來閱讀的人，讓閱讀成為一種對話，而不是消費。

在推廣的過程中，童里與世界各地的出版社、創作者來回通信，努力把一本書帶到讀者眼前。也邀請插畫家在這裡展出、分享，讓創作不只停留在書頁，而能被看見、被討論、被帶往更遠的地方。這些往返與交流，構成了一條細緻的閱讀路徑。

童里希望自己像一盞不刺眼的燈，在快速更迭的日常裡，為人留下一個可以坐下來的角落。從童心出發，也走向成熟；從感覺開始，慢慢抵達思考。讓書與人之間，保持一段剛剛好的距離，足以傾聽，也足以想像。

請用一句話形容你心中的台北。

童：在我心中的台北，是一座外表匆忙、卻總在不經意的角落保留了開放與多樣的城市。

在台北開設獨立書店，最困難的部分是什麼？

童：在台北開設獨立書店，最需要學會的，是如何在快速流動的城市裡，為書與人留出時間。每天的工作從整理書架、回覆來信、策畫活動開始，這些看似日常的細節，其實都是讓閱讀得以發生的準備。當城市節奏不斷往前推進，書店反而成了一個練習放慢的地方，提醒自己與讀者，閱讀本身就值得被好好對待。

策畫一場書展或講座，需要長時間的溝通與醞釀。從繪本延伸到圖像小說、小誌與獨立出版，每一次選擇，都是在替不同形式的創作尋找適合被看見的方式。這些過程不急著得到結果，而是在累積經驗，也在培養一群願意停下來閱讀「圖像敘事」的人。

最重要的，是在日復一日的實踐中，維持對書、對創作者、對讀者的信任與溝通。讓書店不只是一個販售書籍的空間，而是一個能夠持續對話、分享與想像的地方。在台北，獨立書店的價值，正是在這樣溫柔而穩定的節奏裡，慢慢成形。

開設獨立書店，最重要的一件事？

童：對我而言，開設獨立書店最重要的，是在選書、策畫與日常經營的每個細節裡，為讀者準備一條可以走進書中的路，讓閱讀不只是接收內容，而是一段能被陪伴、被回應的過程。同時替創作者守住一個能被理解、被細讀、也能安心嘗試的空間，讓作品不只是被陳列，而是有機會被好好看見、被慢慢回應。

開設書店以來，最難忘的一件事？

童：開設書店以來，最難忘的其實不是某一件特別的大事，而是每天發生的那些小小相遇。有人從很遠的地方來，有人只是路過走進來，帶著各自的生活與心情，在書架前停下來。翻書的時候，常常就自然聊了起來。

有的人會分享自己正在經歷的事情，有的人只是輕聲說一句「這本書好像在寫我」。話不一定多，但都很真。書就在中間，讓彼此比較容易開口，也比較安心。就這樣，一天一天地相遇、聊天、道別，再把這些片刻留在心裡。

回頭看才發現，正是這些看似平凡的交流，慢慢累積成我最珍惜的部分。書店之所以存在，好像也是因為這些不斷發生的相遇。

書店中你最喜歡的一個角落？

童：我最喜歡小木屋，因為它雖然是開放式的，卻自然形成一個讓視線停下來的地方。書展企畫與插畫家的作品被放在那裡，會與周圍的空氣、光線一起呼吸，不被隔離，卻又清楚地被看見。走過的人很容易被吸引，慢慢靠近，從翻書到看畫，視線在作品之間流動。對我來說，小木屋讓展覽融入書店的日常，也讓創作在開放之中，仍然保有被專心觀看的時刻。

請推薦書店內或台北當地不可錯過的伴手禮。

童：《Midi pile 滴答滴答，正午的戀人絮語》by Rébecca Dautremer。這是一場以時間為單位的約會。翻頁如倒數，心跳隨秒針推進；在層層紙雕與不透明水彩之間，等待被具體地看見，愛在正午之前悄然成形。

《Les petits 孩子》by Marion Fayolle。以極簡線條寫下成為母親的瞬間，無字圖像如詩流動，幽默而真切地映照愛、疲憊與自我重生的親職經驗與成長心理層次。

以書店為圓心，你會推薦來訪客人安排怎樣的台北一日遊？

童：早上：鼎元豆漿→自由廣場。一早先到鼎元豆漿，排隊的時間剛好醒腦。吃完後步行到自由廣場，空間開闊，很適合慢慢走一圈，館內也常有不同展覽，可以視當天狀況選擇參觀，讓身體與心情都慢慢進入一天的節奏。

中午：周邊午餐。中午可依當天心情選擇：想吃麵的話可選新屋客家麵、林記牛肉麵、老王紅燒牛肉麵或山嵐拉麵；想簡單一點，劉媽媽飯糰很剛好；若想坐下來慢慢吃，泰和樓也是不錯的選擇。

午飯後，最重要的行程是到童里繪本洋行。看書、看展覽，靜靜地待一會兒，感受圖像與文字之間的節奏。

下午：青田街散步。離開書店後，往過金山南路的潮州街、青田街走。這一帶有許多創意小店、咖啡館與小型藝廊，很適合邊走邊看，找一間喜歡的咖啡店坐下來休息。

晚上：永康商圈。傍晚再往永康商圈移動，吃晚餐、逛街，讓人潮與熱鬧為這一天收尾。

圖片提供：童里繪本洋行。

