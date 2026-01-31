【藝術文化】當代館凹陷展 回顧25年來台灣當代藝術團體生態

走路草農／藝團《在客廳裡成為靜物的時候》。

（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕台北當代藝術館（以下簡稱當代館）今（31）日起至5月3日，推出「凹陷：我們的團體生活」展，邀請藝評人簡子傑策畫，匯聚江忠倫、走路草農／藝團、林純用、涂維政、崔廣宇、郭柏彥×李珮瑜、陳以軒、劉秋兒、謝牧岐、蘇育賢、讓豬仔飛，以及賴志盛×廖建忠×國家氧等12組藝術家參展，聚焦於2000年後台灣當代藝術團體的生成、消散及其影響，透過作品脈絡呈現隱而未顯的集體生活經驗。

涂維政《遺跡化石—巨人斯金納1號》（右）與林純用《抹香鯨骨架》。（記者董柏廷攝）

策展人簡子傑指出，回顧當代藝術發展時，視角往往先看到個人與作品，但深入脈絡會發現，多數藝術家都曾與某些團體有過交會。本展以「凹陷」為關鍵詞，指向團體或明或滅的存在狀態。簡子傑認為，藝術家的成功經常伴隨著團體的消失，而「凹陷」能幫助觀者將視角後移，關注藝術家與他人共同生活、行動的背景。

請繼續往下閱讀...

謝牧岐〈有椰子樹與芭蕉樹的風景〉（左起）、〈簽名球〉、〈凹陷的簽名球〉與〈前往甩（Hue）的緯度〉。（記者董柏廷攝）

展覽內容分為多個層次呈現。在「團體行動與集體實踐」方面，由國家氧成員賴志盛的作品《二階堂》揭開序幕，入口處懸空垂下的雙腳與茶几對應，延續在空間中創造新關係的實踐；廖建忠的《場景—無法繼續的理由》模擬布展意外，探討權力運作的歷史隱喻；走路草農／藝團的作品《在客廳裡成為靜物的時候》，則將展間打造為共享交流的空間。

「空間經營與創作實踐」部分，郭柏彥與李珮瑜展出的作品源於「萬事屋」將經營空間視為創作的背景；劉秋兒的《豆皮與圖抗系》則奠基於經營「豆皮文藝咖啡館」15年的經驗，對政治權力提出疑問。此外，部分藝術家將集體經驗轉化為敘事與記憶。陳以軒的作品《委託製作》檢視影像工作者的關係形式；讓豬仔飛的《老朋友》拼接成員記憶；蘇育賢將瑣碎記憶化為夢境場景；江忠倫則重新演繹兒時與兄弟的共同回憶。

最後，展覽也呈現團體經驗如何化為個人創作語言。謝牧岐透過作品探討繪畫角色，並邀請藝術家於畫作簽名，帶出參與關係；崔廣宇《幸福盲區》靈感來自大學團體「後八」的隨興生活經驗；林純用《抹香鯨骨架》展現「魚刺客」對海洋文化的關注；涂維政《遺跡化石—巨人斯金納1號》則延續「悍圖社」生猛的視覺力，以擬造考古形式拼貼歷史與科幻。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法