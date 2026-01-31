【藝術文化】蒙藏文化館特展生生不息 一窺夏爾帕的喜馬拉雅當代藝術

「生生不息—Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術」特展於蒙藏文化館登場，右為鎏金銅作品〈祈願樹〉，91.4×91.4×167.6公分。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部蒙藏文化中心推出的年度重點特展「生生不息－Tsherin Sherpa的喜馬拉雅當代藝術」，今（31）日起至5月24日在蒙藏文化館登場。展覽邀請國際矚目的尼泊爾當代藝術家才仁．夏爾帕（Tsherin Sherpa）來台，精選其2012至2025年間的36組件作品，包含平面繪畫、立體雕塑、裝置藝術及精緻掛毯等，呈現傳統元素轉譯為當代語言的軌跡。

才仁．夏爾帕作品左起立體雕塑〈隊長—崛起〉、平面繪畫〈時輪〉、〈沉思者〉，融合當代藝術語彙與藏族傳統元素。（記者董柏廷攝）

文化部表示，才仁．夏爾帕出生於尼泊爾加德滿都，作品曾參與威尼斯雙年展、橫濱3年展等國際盛事。他以遷徙者與文化傳承者的視角，將藏傳佛教圖像、喜馬拉雅文化符碼與當代視覺語言結合。

展覽分為3大核心主題，在平面藝術展題，夏爾帕運用圖像實驗轉譯喜馬拉雅的精神文化，靈感取材自口語傳說、歷史與當代生活，探討神聖與世俗、傳統與當代、定居與遷徙等議題。如「碎片系列」（Fragments）與「魂之系列」（Spirits），將大眾文化流行符碼與藏傳佛教精神交融變形，展現出喜馬拉雅藝術的當代面貌。

立體雕塑部分，展示以尼瓦爾（Newari）傳統金屬工藝鍛造而成的鎏金銅雕，此項技藝在雕件表面手工敷貼金箔並透過低溫焊火或敲打，呈現層次分明的效果。以「姿態」（Gestures）系列為例，作品呈現手、腳與蛇交纏，利用扭轉布局賦予空間深度，展示夏爾帕揉合傳統與現代的心願，同時使加德滿都谷地深厚的鎏金工藝得以傳承並走向世界。

至於織毯工藝，則聚焦與喜馬拉雅文化緊密相連的編織藝術。此技藝過去由家族女性代代相傳，雖在80年代成為尼泊爾重要產業，卻因缺乏管理而面臨失傳風險。展覽透過織毯作品呈現文化結構的深度，思考傳統工藝在現代社會的定位。

展覽開幕期間，夏爾帕特別親自來台創作互動裝置「祈願樹」，邀請觀眾書寫祝福與心願，延續2015年尼泊爾大地震後的人道關懷，同時也是夏爾帕透過藝術連結個人情感與文化記憶的媒介。詳詢文化部官網與蒙藏文化館官方臉書。

