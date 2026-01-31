【藝術文化】史博館鳳起1955線上展 鳳紋館徽訴說館史故事

史博館推出「鳳起1955：史博的館史故事」線上展。 （史博館提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕每家博物館都有自己的「館徽」，有些博物館更因歷史悠久而有不同館徽的沿革，比如國立歷史博物館。史博館近日推出「鳳起1955：史博的館史故事」線上展，聚焦館史，以館徽「鳳紋」所蘊含的文化意涵為引導，結合珍貴的歷史照片與淺顯易讀的敘事文字，鋪陳出一段史博館與社會大眾共同走過的70年流金歲月記憶。

籌設於1955年的史博館，是台灣戰後成立的首座國家級博物館，其發展歷程亦映照台灣社會文化與藝術脈動的軌跡。「鳳起1955：史博的館史故事」線上展，帶人重新回顧曾於史博館推出的重要展覽，比如1976年「30年來的北京人」單元中，述說了史博館自1964年獲得美國自然史博物館致贈北京人頭骨復原模型開始，至1976年「北京人生態展」，開啟台灣最早的生態情境展示，並展出長達約20年的歷程。

1980年「建構渡海三家」單元，則呈現史博館如何透過展覽、研究出版與文化交流推展近現代書畫藝術；而在2024年「閉館整建．啟航新篇」單元中，更以「跨．70：博物館典藏維護與展示詮釋論壇」延續典藏的文化意義與價值，並展望當代博物館在知識轉譯與文化連結中的多元角色與未來方向。

