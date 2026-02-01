【藝術文化】溯源與傳承 兩大劇團明華園、紙風車 齊聚屏東表演

屏東縣攜手紙風車培力專屬屏東的「屏東團」，昨天到恆春文化中心劇場館演出《屏東幻想曲》。（紙風車劇團提供）

〔記者陳彥廷／屏東報導〕國內兩大劇團明華園、紙風車，與屏東都有淵源：屏東縣潮州鎮是明華園的發跡地；紙風車攜手屏東縣政府自培戲劇人才，昨晚這兩大劇團齊聚屏東，分別帶來精采好戲。

明華園總團青年軍昨晚回「娘家」潮州演出《王子復仇記》。（記者陳彥廷攝）

明華園回發跡地潮州 封街上演王子復仇記

潮州鎮的布袋戲、歌仔戲及皮影戲等劇團發展甚早，且持續傳承至今，擁有「劇曲故鄉」美名，其中，全台知名的明華園便是從潮州發跡，並開枝散葉，屏東縣政府及文化部邀請明華園戲劇總團回娘家，昨晚在潮州封街盛大公演經典大戲《王子復仇記》，由明華園青年軍領銜演出，現場湧入上千戲迷，座無虛席。

有「東方版《哈姆雷特》」之稱的《王子復仇記》，由明華園首席編導、國家文藝獎得主陳勝國改編自莎士比亞名劇《哈姆雷特》，並由總團青年軍黃金陣容李郁真、陳昭婷、陳子豪、晨翎、吳米娜、黃筱媛，攜手戲劇家族聯合演出，以歌仔戲優雅的唱腔與身段，深刻刻畫宮廷權力鬥爭中的愛恨情仇。

明華園《王子復仇記》雖問世多年，卻是首度回到潮州表演，橋段從「二月二、龍抬頭」的皇陵紛爭，到20年後秋宮還與趙漏命運交織的復仇之路，使用台語演出西方文本的反差，更讓人感受到衝突之美，劇情高潮迭起，台下觀眾掌聲與喝采聲不絕於耳，演出尾聲謝幕時，全場掌聲不斷，演員與台下熱情鄉親合影留念，為活動畫下完美句點。

縣長周春米到場觀看表演，她說，潮州是台灣戲曲發展的重要發源地，擁有歌仔戲、布袋戲與皮影戲3大戲曲文化；明華園魅力無法擋，無論在哪裡都會吸引廣大戲迷追隨，為了厚植在地藝文軟實力，未來縣府將持續支持藝術下鄉，讓屏東成為文化傳承的最佳舞台。

紙風車偕屏東自培團員 開箱恆春文化中心劇場館

紙風車攜手屏東縣政府自培的戲劇人才第1期與第2期團員，昨於恆春文化中心劇場館演出兩場《屏東幻想曲》，上、下午兩場共1千張門票全數售罄，不僅獲得好評，更是恆春文化中心開館後第1個屏東在地的戲團演出，別具意義。

《屏東幻想曲》由多段精采片段組成，包括勇於冒險的《唐吉軻德》鼓勵孩子相信自己、勇敢追夢；《起床號》結合完整版劇場投影，開啟孩子對日常生活的奇幻想像；《黑光劇》發揮劇場魔幻魅力，讓觀眾驚呼連連；《屏東在地故事》則編創專屬屏東的文化篇章，融入人文歷史與在地美食特色，如黑鮪魚、里港餛飩、萬巒豬腳、恆春洋蔥。

恆春月琴昨天也成為主角，由屏東團員蔡文芬與老師薛榮漢帶領墾丁國小學生表演月琴彈唱，並邀請國寶級民謠傳藝師吳登榮共同參與演出，一曲〈思雙枝〉結合戲劇情境與互動演唱，台下大小朋友共唱，動人地表現出恆春民謠的獨特魅力。

屏縣府文化處長吳明榮說，感謝紙風車提供師資，讓屏東縣能培育在地劇團，目前紙風車演員、工作人員與屏東團員超過70人，黏著度極高，團員大多具正職，有護理師、國小老師、上班族及百工百業的勞工等，只要一句話，大家就會排除萬難集合排練，令人感動。

出身恆春的台北市恆春古城文化發展協會理事長張道宏，為解決團員接送及道具載運需求，慷慨贈車；他表示，紙風車全台兒童藝術工程巡演屏東已到第3輪，屏東更是累積上百場，協會贈車略盡綿力，希望屏東會更好。

紙風車團長任建誠說，紙風車帶來的不只是兩場演出，而是讓藝術在南方持續綻放，開啟恆春孩子的藝術視野，歡迎家長與孩子走進恆春文化中心劇場館，體驗豐富多元的文化活動。

