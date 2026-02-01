【藝術文化】沉浸式戶外光影展 松菸夜光花園登場

《蒲公英DANDELION》互動裝置是日本NAKED, INC.團隊的作品。（松山文創園區提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕松山文創園區主辦、FREES策展執行的戶外光影展「松菸夜光花園 The LUMINOUS GARDEN」，即日起至6月30日於松山文創園區巴洛克花園登場，以園區既有的歷史建築與生態環境為基礎，打造沉浸式夜間體驗。

展覽由松菸大道入口的燈飾作品《浮光綻放》揭開序幕，作品以「呼吸」為視覺概念，透過環狀排列、高低錯落的直立燈柱，模擬植物自地面生長的姿態，呈現光影與場域之間的動態平衡。

請繼續往下閱讀...

進入巴洛克花園後，噴水池底座、樹木與花圃周邊的光圈隨著節奏緩緩變化，光影在空間中流動，形塑出如同「會呼吸的花園」般的氛圍。園區平台上設置的互動裝置《蒲公英DANDELION》，來自日本團隊NAKED, INC.，透過參與式設計讓觀眾在行走與停留間，成為光影變化的一部分。

展覽另一重點為東向製菸工廠建築立面投影的《夜光劇場》，約6分鐘的影像作品《FUSIO》，以松鴨桑與阿貓為引導角色，串連松菸的歷史脈絡、鐵道記憶，以及當代創作能量與周邊流行文化場景。展演時間為每日晚間6至10時，約30分鐘循環播放一次，詳詢松山文創園區官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法