【藝術文化】國父紀念館駿馬揚鞭福運來 開筆揮毫迎新春

國父紀念館開筆活動，14位開筆官書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立國父紀念館昨（31）日於中山文化園區舉辦「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫活動，象徵2026年龍馬精神、福星高照，為新春揭開序幕。

開筆儀式由文化部政務次長李靜慧、國父紀念館長王蘭生、故宮博物院長蕭宗煌、台北市政府文化局長蔡詩萍、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、遠雄巨蛋事業股份有限公司總經理李柏熹、松山文創園區總監趙釧玲、鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰、中華民國書學會長張炳煌、中華文化藝術總院書法院長楊旭堂、中國書法學會理事長陳銘鏡、114年中山青年藝術獎書法類中山獎得主簡宏名、114年華語文演講比賽第2名張坤、台灣國樂團打擊首席林雅雪等，共計14位開筆官共同開筆，揮毫書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。

李靜慧表示，台北東區匯聚國父紀念館及國家鐵道博物館，並與大巨蛋、松山文創園區相互串聯，文化部長李遠上任後即特別期許，文化部不僅關注單一場館工程，更應整合這些文化據點，讓東區除經貿與政治之外，也因文化亮點被看見。

國父紀念館指出，為擴大活動效益並促進書法藝術教育向下扎根，特別規畫適合親子共同參與的水墨書法展示、水墨臨摹體驗及紅包DIY手作活動，透過多元互動方式推廣書法藝術與年節文化，詳詢國父紀念館官網。

