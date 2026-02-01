限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
【藝術文化】國父紀念館駿馬揚鞭福運來 開筆揮毫迎新春
國父紀念館開筆活動，14位開筆官書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。（國父紀念館提供）
〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立國父紀念館昨（31）日於中山文化園區舉辦「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫活動，象徵2026年龍馬精神、福星高照，為新春揭開序幕。
開筆儀式由文化部政務次長李靜慧、國父紀念館長王蘭生、故宮博物院長蕭宗煌、台北市政府文化局長蔡詩萍、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、遠雄巨蛋事業股份有限公司總經理李柏熹、松山文創園區總監趙釧玲、鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰、中華民國書學會長張炳煌、中華文化藝術總院書法院長楊旭堂、中國書法學會理事長陳銘鏡、114年中山青年藝術獎書法類中山獎得主簡宏名、114年華語文演講比賽第2名張坤、台灣國樂團打擊首席林雅雪等，共計14位開筆官共同開筆，揮毫書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。
請繼續往下閱讀...
李靜慧表示，台北東區匯聚國父紀念館及國家鐵道博物館，並與大巨蛋、松山文創園區相互串聯，文化部長李遠上任後即特別期許，文化部不僅關注單一場館工程，更應整合這些文化據點，讓東區除經貿與政治之外，也因文化亮點被看見。
國父紀念館指出，為擴大活動效益並促進書法藝術教育向下扎根，特別規畫適合親子共同參與的水墨書法展示、水墨臨摹體驗及紅包DIY手作活動，透過多元互動方式推廣書法藝術與年節文化，詳詢國父紀念館官網。
☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。
發燒文章
網友回應