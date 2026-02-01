自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】國父紀念館駿馬揚鞭福運來 開筆揮毫迎新春

2026/02/01 05:30

國父紀念館開筆活動，14位開筆官書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。（國父紀念館提供）國父紀念館開筆活動，14位開筆官書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。（國父紀念館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕文化部所屬國立國父紀念館昨（31）日於中山文化園區舉辦「駿馬揚鞭福運來」開筆揮毫活動，象徵2026年龍馬精神、福星高照，為新春揭開序幕。

開筆儀式由文化部政務次長李靜慧、國父紀念館長王蘭生、故宮博物院長蕭宗煌、台北市政府文化局長蔡詩萍、台灣生活美學基金會董事長彭俊亨、遠雄巨蛋事業股份有限公司總經理李柏熹、松山文創園區總監趙釧玲、鐵道博物館籌備處主任鄭銘彰、中華民國書學會長張炳煌、中華文化藝術總院書法院長楊旭堂、中國書法學會理事長陳銘鏡、114年中山青年藝術獎書法類中山獎得主簡宏名、114年華語文演講比賽第2名張坤、台灣國樂團打擊首席林雅雪等，共計14位開筆官共同開筆，揮毫書寫「丙午新春迎吉運，馬躍千里展鴻圖」。

李靜慧表示，台北東區匯聚國父紀念館及國家鐵道博物館，並與大巨蛋、松山文創園區相互串聯，文化部長李遠上任後即特別期許，文化部不僅關注單一場館工程，更應整合這些文化據點，讓東區除經貿與政治之外，也因文化亮點被看見。

國父紀念館指出，為擴大活動效益並促進書法藝術教育向下扎根，特別規畫適合親子共同參與的水墨書法展示、水墨臨摹體驗及紅包DIY手作活動，透過多元互動方式推廣書法藝術與年節文化，詳詢國父紀念館官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應