自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】英國泰德冰封之地裝置展 守護大地的靈性契約

2026/02/01 05:30

馬瑞特．安妮．莎拉與作品〈冰封之地〉合影。（泰德現代美術館提供）馬瑞特．安妮．莎拉與作品〈冰封之地〉合影。（泰德現代美術館提供）

文／朱懿珉

英國泰德現代美術館至4月6日舉辦薩米藝術家馬瑞特．安妮．莎拉（Máret Ánne Sara）大型裝置展「冰封之地─呼吸之室」（Goavve–Geabbil），藝術家以家族畜養馴鹿的經驗為基礎，將生態危機、文化記憶與靈性關懷，交織為視覺與感官的儀式。莎拉取用馴鹿皮革、骨骸、木材等連結薩米族傳統生活的自然元素，構築出關於「能量」與「生命互惠」的現代寓言。這座沉浸式裝置回應泰德現代美術館前身做為燃煤與石油發電廠的歷史，邀請眾人思索：「假如能源不僅是工業與資本的權力象徵，而是一種源於地球內部、建構萬物循環鏈結的神聖生命力，我們如何思考人類與自然的共生關係？」

在高達28公尺的渦輪大廳中央，莎拉以馴鹿皮纏繞於電纜之上，垂直延伸至大廳頂端。作品〈冰封之地〉象徵氣候變遷的悲劇──極端氣候導致冰層阻絕了馴鹿覓食的路徑，礦業與能源開發造成生態崩解、薩米文化的破滅；作品〈呼吸之室〉靈感來自能夠迅速增溫的馴鹿鼻腔構造，引導觀者以身體感受大地能量與祖靈智慧的流動，空間裝置則由刻有馴鹿耳標的木桿搭建而成，象徵薩米人守護自然與生命的永恆誓約。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應