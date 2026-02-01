自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．國際藝聞】大英博物館跨越時空 展現夏威夷文化魅力

2026/02/01 05:30

極有特色的夏威夷人形碗。（大英博物館提供）極有特色的夏威夷人形碗。（大英博物館提供）

文／江青風

夏威夷的戰爭與統治之神──「庫」神像。（大英博物館提供）夏威夷的戰爭與統治之神──「庫」神像。（大英博物館提供）

夏威夷與英國看似遙遠，其實早在200年前就曾往來交流過。為了紀念這段歷史，大英博物館推出特展「夏威夷：跨越海洋的王國」（Hawai’i：a kingdom crossing oceans），將一系列珍貴罕見的早期夏威夷文物，結合當代藝術作品呈現給觀眾，追溯夏威夷與英國間深厚且複雜的情誼，展期至5月25日。

夏威夷的歷史源於1千多年前玻里尼西亞航海家，憑藉星辰導航與候鳥遷徙路線抵達、定居；與西方世界的接觸，則始於1778年英國庫克船長的到來，而後經過島內內戰，建立超過百年歷史的夏威夷王國。1824年，夏威夷國王卡美哈美哈二世與皇后曾率團訪英，目的是尋求保護及建立聯盟，當時所攜帶的禮品：羽毛斗篷，也在展出之列。同時，博物館大中庭放著一尊超過2.7公尺高的「庫」神像（God Ku），衪是夏威夷的戰爭與統治之神，身著現代風格腰布，矗立在最近才剛發現的基座上。展廳內還有件精美的木雕人形碗，展現夏威夷工匠精湛技藝與創意。

此次特展共有約150件藝術品，其中有許多從未在英國展出過，包含夏威夷首位國王（卡美哈美哈一世）贈予英國國王的羽毛斗篷，是特別向英國國王的皇家收藏借展而來，充分顯示兩國之間長達兩個世紀的友好關係，別具歷史意義。

