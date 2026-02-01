【家庭plus．徵文大拼盤】出國紀念品 又愛又恨

圖／rabbit44

出國想買紀念品，且慢，想想你買的是回憶，還是日後變燙手山芋……

圖／rabbit44

〈日常陪伴〉實用性為主 融入生活中

文／林莉羚（新北市）

請繼續往下閱讀...

每次出國前，我都會提醒自己要理性一點，不要被紀念品店牽著走。

但旅程接近尾聲時，看到寫著城市名字的杯子、盤子、布袋，還是會忍不住停下腳步。那一刻，買的似乎不只是物品，而是替這趟旅行留下的一個記號。

過去也買過鑰匙圈、裝飾品，回國後才發現沒有地方擺，只能收進抽屜，慢慢被遺忘。後來才明白，比起占空間的紀念品，我更需要的是能融入生活的東西。

因此現在選的，多半是實用型的紀念品。一只每天會用到的馬克杯、一條冬天會圍的圍巾、賞心悅目的小盆栽。當它們出現在日常生活裡，不需要刻意回想，記憶自然就會浮現。

這些紀念品在生活的某個瞬間提醒我，那趟旅程曾經存在。比起放在櫃子裡的裝飾，它們更像是一種延續，讓旅行並非在回國那天就結束。

後來我才發現，紀念品的意義不在於買了多少，而在於是否還會使用。只要選得剛好，它們就不會成為負擔，而是陪伴日常的小小回憶。

〈三思後行〉想好要放哪 再下手

文／sowhat（桃園市）

旅行久了，看著忍不住想買的紀念品，就會多了點心思，會想這可能要放在哪裡、會不會只是生灰塵？

對我來說，紀念品的魅力在於，人已不處在那個空間，卻能回想起當下的感受，能立刻把記憶拉進腦海之中回味。而這也是在回到家中，偶爾能享受的腦中旅行，喚起畫面，跟身旁的家人說起旅途小故事，所以，紀念品省不得，因為那會是旅行的延續，不僅僅只是一個紀念品而已。

但是，家裡的儲藏櫃終有被擺滿的時候，隨著家中累積的紀念品愈來愈多，漸漸地有了自己一套方式，先想要放哪，挪不出空間放，就折衷選小體積的，再沒有辦法，就要想想如果只是收在櫃子裡，那要買嗎？而在種種掙扎之後，我發現最棒的紀念品，仍然是明信片，好收納又便宜，還能承載滿滿回憶。

明信片上的圖片不一定是當時眼前的風景，但背面寫上的字，郵票上的郵戳，卻是實實在在曾經在那時、在那個地方的證明，就算寄出也不知道什麼時候會寄到，在回到家時，收到明信片那刻的驚喜，更像是被遠方提醒著，什麼時候要再來一段旅行。

〈轉贈出去〉親友看上 喜歡就帶走

文／屏生（台中市）

我每回出國，無論旅遊或出差，總喜歡蒐集各國的紀念品，感覺不虛此行。閒暇之餘，眼裡瞧著這些親手帶回來的寶貝，腦海裡走進時光隧道，更是一大樂事。

我家客廳的櫥櫃牆，擺滿了各國的紀念品，大部分是木雕、青銅器與瓷器。我一點都不煩惱太多會不會變成累贅的問題，因為至親好友到家裡拜訪，一旦喜歡的話，我便大方割讓，這是從岳父那兒學來的，他說：「反正總有一天要說『拜拜』。」

客廳櫥櫃牆裡有3支款式不同、從中國帶回來牛骨大毛筆，單支超過手臂長。某一回大哥全家來拜訪，彼時姪子即將參加學測。他目不轉睛望著那些牛骨大毛筆，我對他說喜歡就拿去，順便帶去文昌宮獻香祈福。後來他果真考上第一志願，但我清楚他的實力，並非牛骨大毛筆帶給他好運或神力。

獨樂樂不如眾樂樂，快樂分享才是幸福人生啊！

〈享受當下〉最棒的紀念 是快樂時光

文／妙憶（桃園市）

出國旅行時，總會忍不住想帶些紀念品回家。年輕的時候，還會翻雜誌、查書籍，看看各地有什麼必買的東西，覺得不買好像少了什麼。

直到某次整理家裡，才發現以前帶回來的紀念品，竟然連包裝都還沒拆。看著這些代表性的紀念品，那段與朋友一起玩樂、以及當地風景的回憶，也一一湧上心頭。

後來我慢慢改變想法，與其買一堆東西，不如好好享受和家人、朋友一起出遊的過程。現在若要買紀念品，會選擇實用的物品，讓它自然成為生活的一部分。每當看到或使用時，就會想起那趟旅行的笑聲、陽光灑落的街道，還有陪在身邊的人。

雖然我還是會買象徵性的紀念品，但是我也發現，最好的旅遊紀念品，其實不是行李箱裡的東西，而是那些被記在心裡的快樂時光、被收藏在心底的陪伴回憶。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法