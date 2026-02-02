自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】第6屆NSYO寒訓台南登場 2/6起呂紹嘉率團4城巡演

2026/02/02 05:30

【藝術文化】第6屆NSYO寒訓台南登場 2/6起呂紹嘉率團4城巡演此次NSYO寒假巡演前的集訓獲台南市政府大力襄助，台南市副市長葉澤山（右）與NSO榮譽指揮呂紹嘉合影。
（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台南報導〕每年利用寒、暑假集訓並展開巡演的NSYO國家青年交響樂團，已邁向第6屆，昨（1）日在台南文化中心舉辦開幕儀式，同時宣告，在為期4天的集訓排練之後，將自2月6日至10日，由NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉親自率團，並攜手國際知名鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），於苗栗、嘉義、台南與台北巡演。

NSYO寒假集訓開幕，NSO榮譽指揮呂紹嘉（前排右起）、台南市副市長葉澤山、NSO執行長郭玟岑、台南市文化局專委方敏華、作曲家李元貞，與NSO導師群（2、3排）及NSYO成員合影。（記者凌美雪攝）NSYO寒假集訓開幕，NSO榮譽指揮呂紹嘉（前排右起）、台南市副市長葉澤山、NSO執行長郭玟岑、台南市文化局專委方敏華、作曲家李元貞，與NSO導師群（2、3排）及NSYO成員合影。（記者凌美雪攝）

此次贊助排練場地的台南市政府，副市長葉澤山表示，看到這麼多年輕優秀的音樂學子齊聚台南，實在意義非凡，因為台南不僅是古都，還是戰後1950年代台灣第一個民間西式樂團善友樂團的誕生地。葉澤山說，戰後1950年代，台南由許多愛好音樂的人士組成「善友樂團」，奠定了府城西式樂團的基礎；1961年，成立了以兒童為主的「3B樂團」，以卓越中尋求卓越的精神，用心培育在地音樂家，現在國內外享盛名的林昭亮、胡乃元、蘇顯達等，都曾是該樂團成員。「我們把這個精神延續下來，」葉澤山說，「因此，這次的合作別具意義，我相信NSO也是秉持相同的精神，從台南出發，讓夢想飛揚。」

將全程陪伴NSYO朝夢想前進的呂紹嘉表示，這是他第2次帶領NSYO，台南市是台灣西方樂團的起源地，相信大家在此排練也會感受到在地文化的滋養。對於此次巡演的曲目，呂紹嘉認為，德沃札克洋溢思念與希望的經典之作E小調第9號交響曲《新世界》，感情非常真摯；特別的是，此次邀請到亞歷山大．寇伯林與NSYO共同演繹貝多芬《C小調第3號鋼琴協奏曲》，呂紹嘉認為，這是個充滿養分的經典，青年團員有機會跟國際鋼琴大師合作，也是很難得的機會。

此次NSYO還將世界首演台灣作曲家李元貞的管絃樂連篇作品首部曲《上游》。李元貞說自己也是台南出生的孩子，台南文化中心對她來說是個特別的地方，「 就像鮭魚逆流游到上游後，回到出生地產卵。」能回到自己的出生地台南排練新曲，很感謝也很感動。李元貞對團員們說，「我們可以一起想像、開創聲音的可能性，因為在此之前沒有人演過這首作品，世界首演的曲目從你們身上開始，很開心可以一起參與這次的巡演與製作。」

擔任各聲部指導老師的NSO首席音樂家群，以及參與此次寒假集訓的所有學員，昨日也都齊聚台南文化中心，將在接下來的4天密集排練。NSO代理首席鄧皓敦勉勵所有學員，把握時間向老師們學習，也提醒學員們巡演奔波的辛苦，尤其2月6日晚上演出後，緊接著7日下午的演出行程，會非常累，必須做好準備。

NSYO巡演行程，詳詢OPENTIX。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應