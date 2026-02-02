【藝術文化】第6屆NSYO寒訓台南登場 2/6起呂紹嘉率團4城巡演

此次NSYO寒假巡演前的集訓獲台南市政府大力襄助，台南市副市長葉澤山（右）與NSO榮譽指揮呂紹嘉合影。

〔記者凌美雪／台南報導〕每年利用寒、暑假集訓並展開巡演的NSYO國家青年交響樂團，已邁向第6屆，昨（1）日在台南文化中心舉辦開幕儀式，同時宣告，在為期4天的集訓排練之後，將自2月6日至10日，由NSO國家交響樂團榮譽指揮呂紹嘉親自率團，並攜手國際知名鋼琴家亞歷山大．寇伯林（Alexander Kobrin），於苗栗、嘉義、台南與台北巡演。

此次贊助排練場地的台南市政府，副市長葉澤山表示，看到這麼多年輕優秀的音樂學子齊聚台南，實在意義非凡，因為台南不僅是古都，還是戰後1950年代台灣第一個民間西式樂團善友樂團的誕生地。葉澤山說，戰後1950年代，台南由許多愛好音樂的人士組成「善友樂團」，奠定了府城西式樂團的基礎；1961年，成立了以兒童為主的「3B樂團」，以卓越中尋求卓越的精神，用心培育在地音樂家，現在國內外享盛名的林昭亮、胡乃元、蘇顯達等，都曾是該樂團成員。「我們把這個精神延續下來，」葉澤山說，「因此，這次的合作別具意義，我相信NSO也是秉持相同的精神，從台南出發，讓夢想飛揚。」

將全程陪伴NSYO朝夢想前進的呂紹嘉表示，這是他第2次帶領NSYO，台南市是台灣西方樂團的起源地，相信大家在此排練也會感受到在地文化的滋養。對於此次巡演的曲目，呂紹嘉認為，德沃札克洋溢思念與希望的經典之作E小調第9號交響曲《新世界》，感情非常真摯；特別的是，此次邀請到亞歷山大．寇伯林與NSYO共同演繹貝多芬《C小調第3號鋼琴協奏曲》，呂紹嘉認為，這是個充滿養分的經典，青年團員有機會跟國際鋼琴大師合作，也是很難得的機會。

此次NSYO還將世界首演台灣作曲家李元貞的管絃樂連篇作品首部曲《上游》。李元貞說自己也是台南出生的孩子，台南文化中心對她來說是個特別的地方，「 就像鮭魚逆流游到上游後，回到出生地產卵。」能回到自己的出生地台南排練新曲，很感謝也很感動。李元貞對團員們說，「我們可以一起想像、開創聲音的可能性，因為在此之前沒有人演過這首作品，世界首演的曲目從你們身上開始，很開心可以一起參與這次的巡演與製作。」

擔任各聲部指導老師的NSO首席音樂家群，以及參與此次寒假集訓的所有學員，昨日也都齊聚台南文化中心，將在接下來的4天密集排練。NSO代理首席鄧皓敦勉勵所有學員，把握時間向老師們學習，也提醒學員們巡演奔波的辛苦，尤其2月6日晚上演出後，緊接著7日下午的演出行程，會非常累，必須做好準備。

NSYO巡演行程，詳詢OPENTIX。

