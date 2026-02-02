自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】台史博新春限定活動 初二起感受台味春節

2026/02/02 05:30

【藝術文化】台史博新春限定活動 初二起感受台味春節台史博新春限定互動戲劇為民眾招好運。
（台史博提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕國立台灣歷史博物館今年以「走進台灣人的生活故事」為軸，於2月18日（初二）至22日（初六）推出一系列新春限定活動，而暖身的「快樂萬花筒」則是即日起搶先登場，邀請民眾一起到博物館感受充滿人情味的台味春節。

台史博表示，深受親子族群喜愛的遊戲空間「快樂萬花筒」，整修後自即日起重新開放，民眾能看見象徵台灣農村生活的古亭畚與土埆厝，在工藝師巧手修繕下重現風貌；園區制高點「希望之丘」同時增設無障礙坡道，將成民眾走春祈福、登高迎新的熱門打卡點。

至於新春限定活動，則是五花八門，首先，台史博大廳將在初二至初四變身為開運場地，上演新春限定互動戲劇《鳳仙姑跨海救援阿龍師》，看活寶姊弟神祕的論命法，如何透過逗趣的互動帶領現場觀眾一起「窺天機、招好運」。

初五與初六則有「指尖上的經濟奇蹟—說故事與串珠手作」活動，透過說故事與手作體驗，帶領觀眾回到「客廳即工廠」的1970年代，了解當時的台灣女性如何靠著指尖串起家庭的生計，親手串起屬於自己的新年好運飾品。

台史博自即日起提供馬年賀圖免費下載（https://reurl.cc/nllNXv）；春節休館日為2月16、17日（農曆除夕、初一），以及2月23日（初七），詳詢台史博官網。

