【自由副刊．愛讀書】 《社頭三姊妹》

陳思宏著，鏡文學出版

陳思宏（1976-）《社頭三姊妹》延續他對家族、地方與邊緣者的書寫關懷，將三合院化為社頭小鎮的縮影，以五天為敘事時間，描寫出身乩童世家的三名同父異母姊妹，她們各自擁有近乎超現實的感知能力，卻長期被鄉里視為異類，在流言、噪音與凝視中成長。小說不避諱高度誇飾的敘事策略，密集的比喻與強烈的戲劇化語言，使情緒迅速推升，形成具辨識度的節奏與氛圍，帶有「坎普」（camp）風格的書寫，將原本隱忍內斂的創傷，轉化為近似舞台劇或動畫般的展演。書中打破寫實疆界，賦予萬物靈性，風、雲、霧皆成為具有立場的存在，與三姊妹的異能相互映照，現實與魔幻在段落間不斷滑移。人物性格往往被推向類型化邊界，藉此勾勒出地方鄉鎮的集體結構――「故鄉」不再是溫情原鄉，而是一座充滿衝突、規訓與情緒噪音的空間。若將此作放回陳思宏近年的創作脈絡，它更像一種後鄉土的變形實驗，透過過量聲音、意象與情緒堆疊，回應對壓抑經驗的宣洩需求。小說未必著力於心理層次的細密刻畫，反而在極端表現中，呈現地方與家庭如何成為情緒累積的現場，也讓被視為「痟」的失序，化為對父權體制與地緣束縛的一道衝撞。（蘿兒）

