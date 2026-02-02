【家庭plus．親子會客室】桌遊 學習遊戲化

圖／達志影像

文／黃宗玄

小孩子都喜歡遊戲，在遊戲中特別能夠「無痛」地學會許多知識。事實上，大人也喜歡邊玩邊學，這樣樂趣無窮。

然而，當走入正式學校教育之後，學習變得枯燥。這主要有幾種原因造成，第一、課程所使用的教材，生硬而不可口；第二、教學的人照本宣科，考試變成目的。也因如此，當脫離學生時期後，會拾起書本，開心閱讀的大人，往往少之又少，這真是令人扼腕的事情呀！或許，傳統的學習方式，使得人們感到無趣與壓力，就錯過了學習獨有的樂趣。

請繼續往下閱讀...

遊戲化學習，或是桌遊的學習，在近年來開啟了新的風潮。讓桌遊不再只是遊戲、消遣，或是博弈而已。其實，桌遊更像是一種「體驗」，而對比於網路遊戲，桌遊更能透過人與人間的直接互動，來相互激盪、引發學習動機。

好比想要辦一場台北的三日遊，就可以利用大富翁桌遊設計。以台北車站為中心，劃分出去的各色捷運線，像是通往淡水的、木柵的，搭配可以賞玩的各色景觀。想必，這款遊戲，大人跟小孩都會很喜歡，也促進台北市的城市行銷，以及親子關係大加分。

在學習方面也是，將《三國演義》的歷史做成經典人物圖卡。譬如：關公的資訊就有過五關斬六將、大紅臉、忠義、劉備的大將……並且標註戰鬥力1～10不等。結果，學生的學習動力非常高昂，想要一直玩、一直玩，真是太有趣了。

再者，甚至還有設計出模擬人生的桌遊。玩家可以先挑選一個角色，然後可能是很早就結婚了，但可以完成的夢想就得先擱置。或者，一步步築夢踏實，走在自己的步調中。這種在遊戲中，彷彿經歷新人生的沉浸式感覺，正是桌遊帶來的樂趣。

在這些過程中，可以發現，原來桌遊帶來的學習動機，是讓自己投身那個角色之中。那麼，學習就成為自己「主動」去探索跟搜尋的自備潛能。此刻，學習絕對是有趣又好玩的。

從這個觀點來看，回應先前的教材生硬、教學者無趣。其實，最關鍵的，應當是讓自己從單一與線性的資訊輸入跟輸出，轉化成雙向與動態的「桌遊思考」，這樣能夠讓許多平凡的小事跟訊息，都變得充滿樂趣！

如何用桌遊翻轉學習？就從將知識遊戲化開始吧！善用城市的大眾運輸跟旅遊資訊，建構台北遊樂園桌遊；把《三國演義》的故事，化文字為戰鬥卡牌，讓關公的忠義精神，變成實體遊戲；甚至，對人生旅程的探索，也能在桌遊上先行體驗……讓我們一起桌遊吧！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法