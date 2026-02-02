自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭大代誌

【家庭plus．親子會客室】桌遊 學習遊戲化

2026/02/02 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／黃宗玄

小孩子都喜歡遊戲，在遊戲中特別能夠「無痛」地學會許多知識。事實上，大人也喜歡邊玩邊學，這樣樂趣無窮。

然而，當走入正式學校教育之後，學習變得枯燥。這主要有幾種原因造成，第一、課程所使用的教材，生硬而不可口；第二、教學的人照本宣科，考試變成目的。也因如此，當脫離學生時期後，會拾起書本，開心閱讀的大人，往往少之又少，這真是令人扼腕的事情呀！或許，傳統的學習方式，使得人們感到無趣與壓力，就錯過了學習獨有的樂趣。

遊戲化學習，或是桌遊的學習，在近年來開啟了新的風潮。讓桌遊不再只是遊戲、消遣，或是博弈而已。其實，桌遊更像是一種「體驗」，而對比於網路遊戲，桌遊更能透過人與人間的直接互動，來相互激盪、引發學習動機。

好比想要辦一場台北的三日遊，就可以利用大富翁桌遊設計。以台北車站為中心，劃分出去的各色捷運線，像是通往淡水的、木柵的，搭配可以賞玩的各色景觀。想必，這款遊戲，大人跟小孩都會很喜歡，也促進台北市的城市行銷，以及親子關係大加分。

在學習方面也是，將《三國演義》的歷史做成經典人物圖卡。譬如：關公的資訊就有過五關斬六將、大紅臉、忠義、劉備的大將……並且標註戰鬥力1～10不等。結果，學生的學習動力非常高昂，想要一直玩、一直玩，真是太有趣了。

再者，甚至還有設計出模擬人生的桌遊。玩家可以先挑選一個角色，然後可能是很早就結婚了，但可以完成的夢想就得先擱置。或者，一步步築夢踏實，走在自己的步調中。這種在遊戲中，彷彿經歷新人生的沉浸式感覺，正是桌遊帶來的樂趣。

在這些過程中，可以發現，原來桌遊帶來的學習動機，是讓自己投身那個角色之中。那麼，學習就成為自己「主動」去探索跟搜尋的自備潛能。此刻，學習絕對是有趣又好玩的。

從這個觀點來看，回應先前的教材生硬、教學者無趣。其實，最關鍵的，應當是讓自己從單一與線性的資訊輸入跟輸出，轉化成雙向與動態的「桌遊思考」，這樣能夠讓許多平凡的小事跟訊息，都變得充滿樂趣！

如何用桌遊翻轉學習？就從將知識遊戲化開始吧！善用城市的大眾運輸跟旅遊資訊，建構台北遊樂園桌遊；把《三國演義》的故事，化文字為戰鬥卡牌，讓關公的忠義精神，變成實體遊戲；甚至，對人生旅程的探索，也能在桌遊上先行體驗……讓我們一起桌遊吧！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應