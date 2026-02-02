自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．退休大樂透】能出去走走 就多走走

2026/02/02 05:30

圖／swawa.com圖／swawa.com

文／慧音

兄長每年都會偕同家中兩老參加公司的員工旅遊，去年和前年分別前往離島金門和澎湖，而今年則是預計飛日本。

他先在通訊軟體上分享四國及九州行程，詢問父母親比較屬意哪個行程？父親拿起他的手機，點開通訊軟體的行程讓我觀看，接著告訴我，如果是國內旅遊倒還行，現在他與母親的身體狀況已不如前，覺得出國不大適合，不想參加。

當初兄長一得知公司員旅的消息，就立刻先致電回家，叮囑母親要多運動，訓練肌耐力，但母親也是和父親抱持同樣想法，直接在電話裡回絕：「出國不方便，這次不參加啦。」結果兄長不予理會：「你們好好運動就對了啦。」我聽到後，在一旁竊笑。

我和父親正好持相反觀點：「所以你們更要把握現在還可以遠行的機會啊！公司通常都是委託旅行社辦理行程，不會安排太多景點，基本上就是搭車到定點參觀遊憩，到時候可以視自身體力狀況，彈性決定下車後的動線，或是不想坐車，想待在飯店附近走走逛逛也行，欣賞不同的風光景色，多拍些照片，品嘗異國美食，也很不錯，要去啦。」聽完我大力鼓吹，父親似乎有所動搖。

倘若父母親堅持，子女當然也是可以理解不會過度勉強，但真心希望長輩能夠敞開心胸，走出去遠望不同視野，體驗有別以往的生活，藉此轉換心境，畢竟現在不做，更待何時？

