【家庭plus．生活OK繃】壁掛衛生紙盒
圖／彩澄
文／彩澄
一般洗手間的衛生紙都是置放在馬桶蓋上，如廁後，手都要往後抽用，總感覺非常不便。有了自己的家後，我將衛生紙移掛在馬桶前方易於抽取的瓷磚牆上，讓家人方便取用。
曾經買過布製和皮革製的吊掛外衣，但因浴室濕氣重，總是沒多久時間，原本漂亮的外衣就附著許多黴點而須汰舊換新。
最近收到朋友送的禮品，精緻厚實的禮盒因尺寸適宜，決定將其改造成可以置放衛生紙的外盒，掛於牆上。
先依衛生紙開口的尺寸，將紙盒下端中間位置割出一公分寬的長細縫，然後在紙盒的兩側和上端貼上整條的透明無痕雙面膠帶，再將紙盒貼在適當的位置後，用手緊壓黏貼膠帶的地方，使其更加牢靠。最後將整包衛生紙倒放於紙盒內，將衛生紙第一抽的紙張塞進紙盒下端的長細縫即完成。
因紙盒和外包裝紙是防水材質，隨時可擦掉水垢或汙漬，保持乾淨完好狀況；而膠帶是無痕的，爾後如另有適用喜愛的禮盒，隨時都可換新的裝置，環保又方便。
