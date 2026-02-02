【家庭plus．生活OK繃】壁掛衛生紙盒

圖／彩澄

文／彩澄

一般洗手間的衛生紙都是置放在馬桶蓋上，如廁後，手都要往後抽用，總感覺非常不便。有了自己的家後，我將衛生紙移掛在馬桶前方易於抽取的瓷磚牆上，讓家人方便取用。

曾經買過布製和皮革製的吊掛外衣，但因浴室濕氣重，總是沒多久時間，原本漂亮的外衣就附著許多黴點而須汰舊換新。

請繼續往下閱讀...

最近收到朋友送的禮品，精緻厚實的禮盒因尺寸適宜，決定將其改造成可以置放衛生紙的外盒，掛於牆上。

先依衛生紙開口的尺寸，將紙盒下端中間位置割出一公分寬的長細縫，然後在紙盒的兩側和上端貼上整條的透明無痕雙面膠帶，再將紙盒貼在適當的位置後，用手緊壓黏貼膠帶的地方，使其更加牢靠。最後將整包衛生紙倒放於紙盒內，將衛生紙第一抽的紙張塞進紙盒下端的長細縫即完成。

因紙盒和外包裝紙是防水材質，隨時可擦掉水垢或汙漬，保持乾淨完好狀況；而膠帶是無痕的，爾後如另有適用喜愛的禮盒，隨時都可換新的裝置，環保又方便。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法