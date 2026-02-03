自由電子報
藝術文化

【藝術文化】高美館公布2026重點展覽 年度國際特展聚焦麥可．克雷格－馬丁

2026/02/03 05:30

【藝術文化】高美館公布2026重點展覽 年度國際特展聚焦麥可．克雷格－馬丁麥可·克雷格－馬丁〈空間II〉，壓克力彩、鋁板，300×300公分。2016。
（ © Michael Craig-Martin，高美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕高美館昨（2）日公布2026年度重點計畫，由館長顏名宏宣布，整體策展方向以「藝術驅動城市共振」為核心，涵蓋國際特展、典藏研究、台灣藝術家研究型展覽與公共藝術行動。其中，年度主題特展將於秋季登場，推出英國觀念藝術家麥可．克雷格－馬丁在亞洲近期規模最大的回顧展，並同步展開多項以南方主體性為核心的研究與策展計畫。

【藝術文化】高美館公布2026重點展覽 年度國際特展聚焦麥可．克雷格－馬丁林勝雄〈船帆石〉。油彩、畫布，87×87公分。1990。
（高美館提供）

高美館館長顏名宏表示，今年年度國際特展「World in Color」（暫名），由台英團隊共同策畫，聚焦「觀看」與「思考」之間的關係。麥可．克雷格－馬丁自1960年代末期以來，持續以日常物件為起點，回應再現、真實與觀看方式等觀念藝術核心命題，並深刻影響英國年輕藝術家世代。本次展覽集結逾70件作品，包含其最新創作、戶外大型雕塑與沉浸式數位裝置，邀請觀眾重新思考自身在觀看過程中的位置。

典藏研究部分，高美館將於春季啟動「映所」，在原有藝術研究室基礎上，結合藏品、閱讀與論壇，打造以館藏為載體的美學思辨空間，引導觀眾從不同角度理解美術館的研究功能與文化角色。

同時，今年適逢「高雄獎」30週年，高美館策畫「高雄獎30年：藝術的未竟與再啟」，回顧制度、創作語彙與社會關係的變化，並提問藝術如何在時間中生成公共意義。此外，多檔台灣藝術家研究型展覽也將陸續登場，回顧包含黃才郎、李安成、林勝雄與鄭建昌等藝術家的創作脈絡，從在地出發，梳理藝術家生命歷程與時代位置。

在公共與城市層面，高美館將首度啟動「縫隙計畫KMFA：In-Between」，把創作延伸至美術館與城市之間的過渡空間，並持續推動戶外展覽、校園與社區合作計畫。詳詢高美館官網。

