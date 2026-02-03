【自由副刊】 鄭宇翔／九月八號在火車抵達前寫下的日記

圖◎郭鑒予

◎鄭宇翔 圖◎郭鑒予

今天在早晨醒來，天還沒有完全亮，我們向彼此說早安。我們今天的計畫是在上午八點四十三分去搭火車，但是在執行計畫以前，我們慵懶在床上，並且討論起宇宙的誕生。

那時候的宇宙剛剛被製作出來，像是從烤箱裡拿出來的蛋糕糊，非常緻密，濃稠，沒有定形，而且溫度非常熱。所有的天使緊緊擠在一起，靈光遮擋靈光，翅膀卡住翅膀，當時還沒有福音與奇蹟，這些超越了演化論的神奇動物，在非常熱的宇宙裡面，看起來像是一盒剛出爐的炸雞。

談論到這裡我們都感覺有點餓了，於是起床刷牙洗臉，出門去吃早餐。

我們都是喜歡說話的人，沒有固定話題，重視比喻，語言在我們的喉嚨裡面流動，然後發出聲音。我們試圖想像一種靜止的時間，像是一件物品，不會動，我們可以靠得非常近，去看看裡面的構造。宇宙剛開始的時候像是鐘錶一樣，所有的零件有序排列，發條擰緊，指針對準整點。那時候諾言還沒有說出口，背叛沒有發生，願望漂浮在空間之中，像是錶盤上面的數字一樣。如果在未來有所謂的終點的幸福，也只是一種機械性的自然發展，沒有任何意義。

我們愈是談論宇宙的誕生，那個一秒也還未老去的，完全年幼無知的宇宙，隨著我們說得愈多，它本身在我們的想像裡面，似乎也愈來愈沉重了。即使我們只是在啃麵包和喝咖啡的空檔，隨便亂說話，沒有一點嚴肅，而且很想睡覺，即使語言如此輕盈其實和一根羽毛一樣。

語言加諸在一切事物之上。剛開始是一根無法察覺的羽毛，然後逐漸累積重量，像是蓋上了一件羽絨被，然後我們繼續說，繼續說，最後當我們要談論一件事物，那重量彷彿有千萬隻鳥收緊翅膀，停留在我們肩膀。

所以我想當一個安靜的人，像是逆行時間，用力擰緊發條，把一切感性和語言重新收回心裡。這樣做可以改變什麼，我也不知道。在最後，也許還是躲不過以語言來為所有事物做結尾。

我們準時搭上火車，今天早晨我們要離開城市，開始小小的旅行。從睡醒睜開眼到現在搭火車，宇宙已經老去了百億年了，天使散落天涯海角，我們要耗費一輩子才能認得一個奇蹟。我想把這件事情告訴他，想要提前確認，我們最後會不會結婚，我們會不會一直在生活裡擁抱，工作，煮飯，關燈睡覺，然後被彼此的鬧鐘吵醒。

火車在軌道上前進，我轉頭去看著他，像是要去看一個等在時間盡頭的人。不過他又睡著了。他會因為暈車嘔吐，不喜歡看風景，他是一個搭火車很容易睡著的人。我們有那麼多不一樣的地方。他是一個喜歡說我愛你的人。但是我不一樣，我不會頭暈，我的眼睛總是往外面看，我在火車上不睡覺。

所以我把這一切寫下來。●

