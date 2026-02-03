【自由副刊．一期一會】 劉梓潔／愛荷華小廚房

◎劉梓潔

國際寫作計畫的節奏是這樣：每週一下午在「當今國際文學」課堂兩到三位作家做簡報，介紹自己的寫作、國家文學、文學思潮或影響等等；每週五中午在公共圖書館舉行的圓桌論壇，為鼓勵市民踴躍參與，還提供Papa John’s披薩，是的，就是一邊吃披薩一邊聽作家的內在心靈、城市地景記憶與寫作、串流時代的文學等等或硬或軟的小論文發表；每週日傍晚則是草原之光書店的朗讀會，由兩位作家搭配一位創意寫作碩士班的學生。

雖說以上三大主要活動每個人只要各主講一次，但為了增加認識與交流（更多是情義互挺），幾乎所有作家每一場都會參加，再加上翻譯戲劇舞蹈各系的合作展演、不定期的出遊或參訪、大小團體的大宴小酌、偶爾的電影或音樂會——那你們到底什麼時候寫作？——沒錯，我從第一週問到第十週，問的是自己。萬能統籌茱利葉塔與助理琳希每週五會傳來下週的行程表，我便努力做出最有效率又從容的時間管理。

一旦開門就得哈啦，最好的閉關是在自己的房間。這次的住處沒有廚房，我自帶快煮鍋、砧板菜刀、整套環保餐具，行李箱打平架上托盤變身流理台，過境東京時買了味噌、七味粉、海帶芽、鹽昆布，抵達美國後又買橄欖油、巴薩米克醋、留學生推薦的老乾媽辣醬，最神奇的是亞洲超市有賣與霸味薑母鴨同款的響鈴卷（三秒豆皮）。每週三的清掃日，我會把這些細軟藏進櫃子裡，倒不是有什麼違禁電器，而是怕打掃人員覺得我太誇張。

早餐總是優格（椰子與肉桂南瓜口味最佳）、咖啡和水果，吃完改一稿劇本。午餐補充葉菜，用鹽昆布拌橄欖油拌蘿蔓生菜，在泡麵裡加一大把小菠菜，餐後再把與估狗合作翻譯、要發表的英文稿修潤並讀熟。晚餐簡單吃，酪梨、無花果切美美，配超市盒裝鷹嘴豆泥，或兩條響鈴卷加味噌加真海帶芽，這時我會用HDMI線接電視機，追個兩集劇。

一生夢想跟馬修．史卡德一樣成為住在旅館裡的冷酷硬漢，結果真的實現了，卻變成每天都在洗切擺盤的煮婦。沒差。只要可以寫作，我住在哪裡都沒差。●

