藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 林薇晨／貓食

2026/02/03 05:30

◎林薇晨◎林薇晨

◎林薇晨

網路上至今仍流傳著濱崎步吃貓食減脂的舊聞，做為二十餘年老粉的我每看到一次就覺得應該要幫忙闢謠一次，但是一直也沒有好好提過這件事情。

2003年夏天，二十四歲的濱崎步上綜藝節目「HEY!HEY!HEY! MUSIC CHAMP」宣傳新單曲時，和主持人松本人志、濱田雅功聊到她近期熱愛以木天蓼補充體力，並且當場開了一罐鹽漬木天蓼果實，津津有味吃下了兩顆。罐頭裡的木天蓼果實，微胖，微綠，看起來有點像是泡椒或醃梅之類的東西。濱崎步微笑解釋，木天蓼的日文（マタタビ）正是「再次踏上旅途」（また旅に行ける）的意思。古代旅人行路疲憊時，吃了它就能恢復元氣，繼續邁步前進，因此得名。松本人志也嘗試了一顆木天蓼果實，皺眉大喊道：「難吃死了！」（也許是因為很鹹的緣故？）觀眾哄堂大笑。

木天蓼是貓食常見成分，有助提振貓咪的胃口與情緒，但是並不直接等於飼料。不知為何經過各家媒體的報導後，濱崎步忽然成了服用貓食乃至貓罐頭來控制熱量、維持身形，並且真的有人誤信仿效，結果營養失調、精神不濟，令「濱崎步的節食行徑」一度成為駭人聽聞的負面示範了。根據大眾的批評看來，人類該吃人類的食物，寵物該吃寵物的食物，這既是健康問題，更是倫理問題，於是這個貓食偏方如此富於違規的氣息，滿足了某些敘事需要的獵奇或警世效果。

儘管如此，對於媒體的以訛傳訛，想必濱崎步本人早已見怪不怪，早已習於自己的一言一行都要成為茶餘飯後的談資話題，無論是導致理解或誤解──所謂的八卦消息，也是促使娛樂產業持續運作的要素。然而，比起女星攝取貓食，整個社會反覆攝取女星的美色與異聞，這才是真正不堪的事實吧？我常常想起濱崎步寫下的歌詞：「貌似親切的那些人們，骨子裡到底想探知些什麼？在溫柔的眼光深處，隱藏著名為好奇的利刃。」

這是她二十七歲發表的詞作。●

