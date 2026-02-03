【家庭plus．生活停看聽】待業中 父母溫柔相挺

圖／達志影像

「妳呀，就當做是給自己放個長假，不要有壓力。」這是母親在我遞出辭呈後，對我說的第一句話。

原本已經預設裸辭會迎來一段焦慮與緊繃的時光，畢竟北漂數年，了解在競爭激烈的職場中，「空窗期」三個字總帶著一種說不出的沉重。我的計畫是：整理履歷、摘要過去成果、每日投遞數份職缺，將尋職視為一份全職工作，力求速戰速決。

然而，現實的生活情境卻溫柔地與我預期的「戰鬥模式」背道而馳。

「早餐要吃飽，找工作才有精神。」每日清晨，餐桌上總擺著父親特地去市場買來的愛心三明治和熱騰騰的豆漿。

「天氣涼了，這件外套給妳穿。」那不是一件昂貴的名牌，卻是母親在逛街時，惦記著我可能需要在寒流中趕場面試而挑選的。

我赫然發現，自己在家中扮演的角色，似乎從一個在外獨當一面的「職場戰士」，退化成了一個備受呵護的「孩子」。

這種久違了的溫柔，起初讓我感到些許不自在。過去在職場上，我習慣了為自己的一切負責、追求效率與成果。現在，我卻接受家人無條件的、不求回報的付出。這種「被照顧」的感覺，像是一雙無形的手，輕輕地托住了我因裸辭而懸空的心，也讓我備感愧疚。

我開始調整我的視角，這段「待業期」真正的意義，並不在於我能多快找到下一份工作，而是讓我能有機會，重新感受那條曾因忙碌而疏遠的親子連線。

我不再將所有的時間都投入到焦慮的等待中。我開始參與到家中日常活動，和母親一起研究如何拌出好吃的水餃內餡，陪著父母親在晚飯後到公園散步，聽他們分享年輕時的趣事。

在這些細微的、充滿煙火氣的片刻裡，我看到了他們對我的愛，不再是口頭上的「加油」，而是具體、持續且毫無保留的行動。他們沒有追問我面試的結果，沒有催促我職涯的進度，沒有問我何時北上。他們只是默默地用日常的細節告訴我：妳很好，妳值得被愛，無論妳在哪裡，我們都在這裡。

這份滿滿的愛，反倒成為我走出焦慮、重拾信心的最強大後盾。我意識到，真正重要的不是那一紙錄取通知，而是我背後這個溫暖、堅實的家庭。

現在，當我走進面試會議室時，我不再只是一個尋求工作的人，而是一個帶著滿滿愛與力量的人。我知道，無論結果如何，家永遠是那個為我準備好「暫停鍵」與「溫柔港灣」的地方。這份愛，將是我在下一段職場旅程中，最堅實的底氣。

