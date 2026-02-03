【家庭plus．婚姻研究院】分享 只得到心寒

圖／豆寶

文／如意

媽媽在流理台泡咖啡時跟我說，以前她總喜歡買些小東西跟我爸分享，蔥油餅、麻糬……她總是期待著有人能一起品嘗，可惜，父親總是一副興致缺缺的樣子，吃了也好，不吃也罷。甚至連她從娘家帶回的雞酒、蝦子，表面上嫌棄，卻又趁她不注意時，一掃而空，連一口都不留。

最讓她心寒的，是有次她特意泡了高級品牌的咖啡給父親，滿心期待地問：「是不是比較好喝？」父親卻淡淡丟下一句：「不都一樣？」

請繼續往下閱讀...

不都一樣？明明香氣、層次完全不同。她的用心、她的期待，都被這句話抹得一乾二淨。從那之後，她再也不想把好的東西拿出來，因為給一個不識貨、甚至不懂得感謝的人，只會換來一次又一次的失望。

原來，婚姻裡最傷人的話，往往不是冷嘲熱諷，而是毫不在意。當心意一次次被忽視，累積到最後，就只剩下一種窒息感：即使在同一屋簷下，也形同陌路。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法